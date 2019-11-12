正論：蒼生怨天地不理　怎忍看港人等死

有人說香港已淪為殺戮戰場：最熱鬧的商場竟然爆發浴血戰，黑衣人堵路放火刑毀，把政見不合的打成血人燒成火人，催淚彈橡膠子彈橫飛，昨日又有警員真槍射傷暴徒。槍彈無眼，誰都不知道下一個受害者會否是自己，就算不是死在槍林彈雨，香港社會秩序失控，淪為暴亂之城，七百萬人前路茫茫，只能嘆句「天地不仁，以萬物為芻狗」，望天打卦，誰來救我們？

是靠我們「好打得」的林鄭月娥，領導的特區政府嗎？他們只有兩道板斧，一就是譴責，二就是鎮壓。每次有極端暴力事件發生，林鄭那張哭喪的面孔便走出來，如人肉錄音機般譴責暴徒，昨日又召開記者會，並引述市民的心聲，「究竟我們仲可唔可以出街呢」，真是令人啼笑皆非，到底林鄭知不知道，她才是最應該答這條問題的人呢？

林鄭可能自己都不知道自己在做甚麼，空談止暴制亂，沒有實質措施，把所有的責任拋給警隊。面對開埠以來最大的政治風波，警隊顯得獨力難支。暴潮來勢洶洶，警方疲於奔命，部分前線警員行為予人失控的感覺，無辜路人及記者遭殃。警方的戰術亦飽受批評，由起初玩兵捉賊遊戲，任由示威者聚集一段時間才加以驅散，拖泥帶水，到現在狂放催淚彈，示威者暴力升級，警方的武力亦相應提高，但他們能打死所有暴徒，拘捕所有示威者嗎？警方頂多是一支滅蟲工具，而消滅蛇蟲鼠蟻需要對症下藥剷除牠們巢穴。屍橫遍野，不代表問題已解決。

解鈴還需繫鈴人，政治問題需要政治解決。香港有所謂三權分立，這三個權力中心，在事件之中有作出了甚麼貢獻？修訂逃犯例，立法會搞出「大頭佛」；行政機關，眾高官民望陷谷底，律政司司長鄭若驊本身是修法罪人，律政司檢控不力，警方拘逾三千示威者，只是檢控了當中五百人，至今沒有人被定罪，未能罪有應得，錯過立威阻嚇的時機，倣效者愈來愈多，令人質疑是不是朝中有人特意拖慢進度，放生涉案人士。以往例子可見，包括黎智英在內的佔中三十九名搞手，五年來逍遙法外，在這次反修例示威暴潮中空群出動。黎智英更多次被官媒及中央官員批評為暴亂黑手，叛國禍港四人幫之首，涉嫌帶頭非法遊行，政府視若無睹，如有保護傘包庇，連刑恐東方報業集團記者案證據確鑿，也拖延超過兩年未檢控，可以想像同樣情況會發生在一眾暴動案件上，警察拉人，司法放人。

政府無能，市民叫地不聞，叫天亦不獲回應。中央政府有槍有炮有解放軍，對付烏合之眾何需吹灰之力？只是忌憚於國際輿論口水戰，拘泥於一國兩制的掣肘，而坐視其荒腔走板，港人治港變成亂港。京官不斷放狠話，其實何嘗不是口水戰？暴徒當作耳邊風，天朝一日不出手，徒令人感到色厲內荏，怕了暴徒背後的外國勢力。

香港市民望天打卦，泛民主派又乘機抽水，有的前往外國唱衰香港，要求加以制裁，有的就頻頻在示威中出現，以人民鬥士身份爭取政治光環，最終目的還是選票。這次暴潮中已經有十多名泛民議員先後涉及案件被捕，足見暗地裏還是有大台在運作。神又是你，鬼又是你，何為邪鬼何為神，神鬼如何兩不分，多年前的車公靈籤，香港人還記得嗎？

身處亂世，勿輕信政棍，對於網上傳聞，更加需要清楚求證。近日流言四起，指林鄭月娥將利用《緊急法》宣布今明兩日停市、停工及停課，並限制每個戶口每日提款上限，亦有傳言指警方權力根據《緊急法》而擴大，所有示威者手上物品視作武器，可即時使用武力。政府雖然否認，但眾口鑠金，又可以澄清得多少次？

香港某些熱門網站及通訊軟件已經被暴徒利用作為基地及文宣平台。律政司早前入稟申請禁制令禁止散播煽動暴力及刑毀的言論，可是大家前去這些網站，依然可以見到類似的訊息，明明是鼓吹暴力，在標題上繪影繪聲，但掛羊頭賣狗肉說切勿進行，迴避法律責任。而把警員資料起底的通訊群組，成員很多身在海外，伺服器亦不在香港，揚言不怕法院禁令。對付這些暴徒，用尋常法律程序起不了作用，《緊急法》被形容為賦予政府「接近無限權力」。包括限制通訊、刊物、檢查處所，拉人遞解出境、凍結資產、封網站及報館，甚至可以限制頭盔進口等，毋須經過冗長的法律程序便可以運用，政府竟然只是用來制訂阻嚇力極低的禁蒙面法，實在是無可饒恕的浪費，手執尚方寶劍，當機不立斷，還談甚麼止暴制亂呢？

即使千夫所指，丈夫亦指其為歷史罪人，林鄭月娥依然獲得中央表態支持，香港市民可沒有這份福氣，活在水深火熱，熟悉的家園淪為暴亂都市，群魔亂舞，舉目無援，天地之間似無容身之處，恍如被遺棄的孤兒，癡癡地等那狠心的親母回心轉意。