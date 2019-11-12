香港電台節目《城市論壇》，竟然可以容許蒙面的嘉賓公開宣稱解散政府、解散立法會、解散警隊。這不是公開作反，宣揚革命，是甚麼？

香港電台的節目主持和編導在邀請嘉賓時，當知道他們會怎樣說，不能推說不知而卸責。宣揚革命、推翻政府是絕對的違反《基本法》，與中國社會、香港社會為敵。香港電台既然知道這些人的動機意圖和言語，還故意邀請他們出席，利用香港電台的平台作出宣傳，不是主謀亦至少是幫兇。香港電台莫非變成了反政府革命的平台、港獨的平台？特區政府怎可以坐視不理，一貫縱容？也莫非主管香港電台的官員，不是主謀便是幫兇嗎？特區政府同流合污，香港社會不可能不管。香港的愛國愛港居民應該提出訴訟，追究發言的嘉賓、《城市論壇》的主持人和編導。提出反政府革命的，不論是主謀、幫兇或宣揚者，都不能不負任何刑責而安然無事，繼續利用香港電台來宣揚反社會的惡行。香港現時的暴民們已經把任何掩飾都扯下，露出赤裸裸的推翻政府、實行港獨的政治目標。

解散政府、解散立法會，何來民主、人權和自由、法治。由暴民主持，拋掉民主法制，這樣的行為不過是為實現暴民統治，讓暴民背後的策動者挑選官員和議員來奪取政權，無知的暴民（即使是大學畢業，當大律師、大學教授）怎知道挑選哪些人來擔當政府官員和議員，除了破壞和叫口號，他們懂得怎樣治理香港嗎？

事實上，他們要解散政府、解散立法會，並不是為了重建，而只是為破壞而破壞，他們的腦袋連破壞之後可以做甚麼也不知道，只是破壞完之後再破壞。他們提出解散警隊正證明他們的目的或思維能力，破壞之外還是破壞。

然而，沒有警隊，誰去維持治安？為了使暴徒肆無忌憚地主宰香港社會？冇警時分香港會變成怎樣？現時警力不足，盜賊已經伺機而起，單是沒有交通警，暴徒打壞了交通燈號，破壞鐵路，香港整個社會都會癱瘓。交通亂和斷，香港城市的各種供應便會出現混亂，或許暴民要求的是香港長期「三罷」。可是三罷之後，沒有政府，沒有經濟，或許暴民所代表的中產階級可以逃出香港，但數以百萬計的老百姓怎麼辦？一百多萬的長者怎樣生存？

沒有政府，也沒有公務員，香港政府的錢便沒法開支，中產、公務員的既得利益者又怎會不受打擊？冇警時分，當然會對富豪、中產的住宅搶劫了，難道富商們組織軍隊自衞？