經歷五個多月的黑色暴亂，香港由繁華都市淪為暴力之都，由法治社會變成黑色社會，城市安全指數由全球排名第九急跌至二十位，港人惶惶不可終日，這到底是甚麼樣的光復？又是甚麼樣的革命？在黑色恐怖籠罩之下，無辜市民提心吊膽，只要說一句「支持警察」、「我是中國人」，或者只要說普通話，隨時會遭黑衣暴徒圍毆；一群科技大學的暴徒學生甚至在校長面前公然「私了」內地學生，令人瞠目結舌。商戶更是苦不堪言，尤其是有中資背景或不同政見人士開設的店舖，屢遭打砸破壞，縱火焚燒，根本無法正常運作。即使在伊拉克或敍利亞，也不至於如此恐怖吧？

保護市民和商戶生命財產安全，本是政府和執法者不可推卸的責任，然而遺憾的是，政府軟弱無能，警方束手無策，根本保護不了市民和商戶，早前地政總署反而要求圍板自保的中資銀行拆除圍板，這豈止是本末倒置，簡直是精神錯亂。市民和商戶叫天不應叫地不靈，到底該如何自保？有人提議成立受法律規限的「民團」，聽起來似乎不可思議，其實並不奇怪，既然政府靠不住，市民除了自保，還有甚麼辦法。

香港開埠初期治安不靖，盜賊橫行，警力不足，新界居民為求自保，率先組織「更練團」，後來社會各界亦紛紛要求成立類似組織，保護市民生命財產，於是就有了「團防局」。沒想到時光倒流，百年後的今天歷史重演，隨時再現「更練團」和「團防局」，這到底是甚麼鬼世道。說穿了，反對派所謂的光復，就是要將香港光復回無法無天的年代，所謂的革命，就是要將香港變成另一個伊拉克或敍利亞。內地官媒指反對派幻想用撕裂的香港換取西方國家的支持，是自取滅亡。其實反對派揚言「攬炒」，就是要毀滅香港，這不是幻想，而是擺在眼前的事實，沉默大多數再不組織起來自救，只能統統淪為陪葬者。