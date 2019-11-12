最近三權分立又成為各方爭議的話題，這個本來是西方政治理念其中一個課題，意思是指行政、立法及司法機關各自獨立運作，互相制衡，令其中一方面不會出現濫權的情況。香港在九七年之前由英國統治，殖民地奉行普通法，法庭有權推翻政府一些行政措施，這就是三權分立其中一個重要的特點。

香港回歸之後實施《基本法》，凌駕於所有香港法例，故此三權分立這個概念亦需要與《基本法》相符。《基本法》強調所有香港原有法律例如普通法及法例條文等（除同《基本法》相牴觸或經香港特區的立法機關作出修改者外）均予以保留，但三權分立這個概念並非白紙黑字規例，對政府毫無約束性。尤其是主權在中央，香港政府只是管治權的代理人，法庭亦沒有最終的釋法權，人大常委會一錘定音，息除紛爭。故此，在特區討論三權分立，一定要在《基本法》的框架下研究。三權並非互相抗衡，現在只是分開運作，互不相干。議會立法，行政機關負責制訂政策，法院審案，分工及職能清晰。官員及議員無權過問法庭審案，法官亦不能越俎代庖，變相代行政機關訂立政策。

香港有一幫人就只懂把外國的管治模式搬來香港，沒有考慮民情以及整個憲法制度。事實上，真正三權分立在香港從未出現，行政會議成員可以兼任立法會議員，本身亦是屬於政黨，建制派控制立法會，很多政策都是依政府意願通過，議會根本上並非完全獨立運作，若是再談甚麼三權分立，根本是自欺欺人。官媒及中央官員說話引起的爭議，主要是來自司法凌駕行政這個概念，其實法庭之所以可以推翻行政措施，只不過是這個行政措施違反了法律，法庭才可以這樣做，而不是法庭權力在行政機關之上。三權分立只可當作一個政治理念去討論，絕對不是鐵板一塊，亦不是一個制度上的枷鎖。