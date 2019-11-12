國務院副總理韓正發聲敦促本港行政、立法、司法機關盡責止暴制亂，有沒有效果呢？但見地方法院似乎收緊了部分審案尺度，例如有裁判官要求控方修改反修例暴亂被告的控罪，並判以罪成；有些被告則不准保釋。然而這僅佔極少數，尤其是愈高層的法院，外籍法官的比例愈高，有這層終極保護傘，反中亂港勢力有可能遭徹底消滅嗎？

事實上，「警察拉人，司法放人」自佔中開始屢見不鮮，今次暴亂更是變本加厲。警方拘捕逾三千名暴徒，檢控只有寥寥五百人，檢控率一成七，低得可憐。韓正若指望司法撥亂反正，可謂緣木求魚。

立法方面又如何呢？日前警方拘捕多名反對派政客，涉於五月十一日的立法會會議中，妨礙議員開會而違反《立法會（權力及特權）條例》。有份被預約拘捕的林卓廷竟然拒絕被捕，龜縮在立法會大樓內不出來。很明顯，立法會已成法外之地，政客自恃警方不敢入內執法，將之當成護身符。香港之所以混亂至此，立法正是一大根源，議員更是暴亂製造者、煽動者和參與者。要他們止暴制亂，無異於叫妓女自立貞節牌坊，笑話而已。

至於行政的表現更是慘不忍睹，高官至今仍在重複要同各界溝通的廢話，擺明無心戀戰。身為公務員之首的政務司司長張建宗，對於有公務員公然反政府甚至化身暴徒，仍溫溫吞吞叫公務員保持政治中立，還慌死公務員未反夠，明言公餘可參加集會。既不提罰則，甚至變相鼓勵，難怪公務員反中亂港愈來愈大膽。指望行政止暴制亂，顯然只是癡心妄想。

反修例暴亂就像照妖鏡，將三權所有問題暴露無遺。中央已不能再把頭埋在沙堆，既然要落實全面管治權制度，就不能寄望這班無間道洗心革面，更不能指望三權合作。所謂置之死地而後生，惟有親自出手為香港動大手術，對症下藥，香港才有死過翻生的希望。