香港這小朝廷內太多技術官僚，做事一板一眼，不明世道玄機，只圖以術理政，當然容易碰壁。《道德經》有言：「反者道之動，弱者道之用。」天之道循環往復、原始反終，有時不一定要示人以強，弱者亦可以為用。但何謂「弱者道之用」，恐怕是技術官僚們花半輩子也不易參透的道理。

世運推移，有時崇尚強者，有時崇尚弱者，如今卻是個柔弱勝剛強的年代，不少人在電玩遊戲的熏染下，潛意識中熱衷於「打大佬」，所以誰擺出強者姿態，誰就容易受靶，這道理本欄已講了多年，並非始自今天。

據說，世界上最大的強者是美國傳統精英集團，近年美利堅人偏偏選出特朗普當總統，正是對該國傳統政治倫理的一次嘲諷。歐洲聯盟也是個碩大無朋的強者，英國人卻公投決定要脫離它。

香港的林鄭月娥在上任初期，是歷任行政長官中唯一被稱為「好打得」的一個，她以此為榮，卻不知道正犯了天運、時運的大忌，任內掀起的一場修例風波，隨時會把香港帶入萬劫不復的境地。一個人在最不適當的時候擺出「大佬」姿態，又豈能不招來「萬箭穿心」？

薑是老的辣，且看本地一位年長的富豪，他富可敵國，惟樹大招風，本地有些人甚至將颱風能否來襲，也歸咎於他的「力場」效應，當時他經常被輿論圍攻。該富豪吸取教訓，近年便有意無意，凸顯出一副被內地官方媒體批評、針對的模樣，又間中說一、兩句同情社會弱者的話。本地輿論迅即轉向，不少人甚至對他高呼「我愛你」，肉麻當有趣。弱者何以為用，上述富豪算是一次合格的示範，特區管治班子大可偷偷師。當知示人以弱不代表真弱，天下至柔者莫過於水，水卻能以天下之至柔，馳騁於天下之至堅。