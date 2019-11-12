這一代的大學生，不知為何眼裏充滿仇恨。不是嗎？科大學生會上周五下午在校園悼念離世的同學周梓樂，期間有人遊行到校長史維的府邸外破壞，逾百人響應，一行人手持傳單，沿途高叫口號，要求史維譴責警暴，隊伍中更有人手持美國國旗。更有甚者，他們又去破壞校內某集團旗下的連鎖咖啡店和學生餐廳，唉！不知者以為文革借屍還魂，又在科大搞到滿目瘡痍！

真的，老朽那輩人，對高等教育懷有敬重的心情，大學生就是有高尚的品格和操守，有理想和懷抱，有遠大的目光和胸襟，然而，看看近年香港的大專教育，教出來的學生就是「造反有理」的佔有一定比率。政府投下那麼多資源，教出這樣的大學生，而大學校長個個學有專精，社會地位崇高，竟如此教無能，寧不悲乎？

有人指出，互聯網的普及，科技資訊讓情緒更易傳播和貫徹，此外，新生代從來沒有經歷過匱乏混亂和戰爭，在他們的世界裏，沒有恐怖，因此對現有的生活缺乏珍視。對抗，反而為現有的生活帶來了難得的刺激！新生代以為幸福乃必然，他們不懂得感恩，更不明白一個沒有秩序的社會，是一個甚麼也沒有的社會。

如今，年輕人空有一股熱血，他們燒砸搗亂，一切違法的「勇武」卻自以為是「達義」，加上政府止暴制亂無能，他們的瘋狂破壞，看來是不需要成本的！然而，上一輩的人當然知道建設不易，香港的百年繁華根基再經不起這一起又一起的破壞，這就是經驗差異的不同反應！

毛澤東在《實踐論》中說：「你要有知識，你就得參加變革現實的實踐。你要知道梨子的味道，你就得變革梨子，親口吃一吃。」可是，如今這麼多大學生以為暴力可以解決一切，不明白世界本身的運轉，有其客觀規律，不會以人的意志為轉移。不回到實踐，一味暴力破壞便以為是變革，那是毀滅之道！