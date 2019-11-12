連同中國的十五個國家經過八年商討的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）達成共識，日前發表聯合聲明，宣布完成文本及實質上所有市場准入談判，明年簽訂協議，印度在最後一刻不參加，相信是與協議內容跟印度預期有差距，以及考慮到與美國及歐盟的貿易協作有關。

現時達成的RCEP對印度來說並不急切，基於該協定未能滿足印度的預期利益，況且現時不加入簽署，未來有機會得到更多的保證，又可以重新考慮加入與否，所以歎慢板亦沒有關係。需要明白，如果RCEP要在損害中國及其他成員國利益而向印度提供該國的預期保證，中國及RCEP成員國均認為沒有這個需要，加上印度不參加RCEP，中國與印度經濟合作亦是順利並持續，所以北京沒理由為保印度而得失其他國家。

對於印度來說，刻下正尋找一些更新、更大的貿易市場。之前印度沒有獲邀加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），該協定去年三月由澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡、越南共同簽署，去年底生效，於是印度改為開始探討加入RCEP，試圖補充在國際貿易上的關係。不過，美國總統特朗普宣布不加入CPTPP後，印度對加入CPTPP或RCEP根本不會在乎，因為最大的市場美國也不是該兩項協定的成員，印度可以自行跟美國締結新的貿易協約，開拓新的市場。

印度謀取的另一個貿易市場就是歐盟區，德國總理默克爾本月初訪問印度後曾經表示，有必要嘗試重啟印度與歐盟之間自由貿易協定的談判，顯示以德國為首的歐盟亦認為有需要跟印度做直接貿易。對美國及歐盟來說，與印度締結貿易關係，可增加新的市場供應，平衡對中國產品的需求，亦能在區域性外交上成為合作夥伴，美歐及印度就能以經貿再建造一道防禦中國的圍牆。