再有白宮前官員推出回憶錄，今次是美國前駐聯合國大使黑莉，與其他前同僚不同的是，她這本新作獲得總統特朗普在社交網站強力推介，呼籲粉絲踴躍認購。有趣的是，特朗普的兒子唐納德幾乎在同一時間推出新書，特氏也只是說書寫得相當好，說出他及支持者「被壓迫」的心聲，卻沒有呼籲大家「人手一本」。

黑莉的新書獲得如此厚愛，當然是因為她在書中對總統美言甚多。根據報道，書中一個章節描寫前國務卿蒂勒森和前白宮幕僚長凱利，曾試圖拉攏她抵抗特朗普的命令，以聯手拯救國家，卻被她拒絕了。

根據黑莉的說法，蒂勒森和凱利向她表示，抵抗總統的命令並不代表不服從，這樣做是為了挽救整個國家，但黑莉對此不以為然，認為此舉有違政治倫理。在她看來，跟總統在政策上有不同意見，可以據理直陳。

人們可以看到，黑莉是少數與特朗普得以「善始善終」的閣員。特氏炒掉他不喜歡的人，往往以各種手段加以羞辱。以蒂勒森為例，他得悉被特朗普炒魷魚時，正值在非洲進行官式訪問，還要是透過特氏的社交網站貼文。更有甚者，白宮方面事後向媒體放料，稱蒂勒森接獲消息時正在拉肚子。

另一典型例子是司法部前部長塞申斯。塞氏因拒絕介入米勒的通俄調查，被特朗普視為眼中釘，並成為特氏貼文的重點招呼對象。前國防部長馬蒂斯也是一樣，其辭職最終演變成跟特朗普的隔空對罵。至於最近期的案例，則是前國家安全顧問博爾頓。據聞博氏對被特氏掃地出門深深不忿，將會就特氏的通烏醜聞向國會爆大鑊。

黑莉似乎是僅見的例外，她在宣布辭職消息的時候，特別強調自己無意參與二○二○年的大選，並全力支持特朗普連任。而特氏亦投桃報李，高調讚揚黑莉出任聯合國大使期間的貢獻，又在社交網站以「我的朋友」形容對方，之後兩人在白宮共同會見記者，彼此互戴高帽，氣氛融洽。外界普遍相信，黑莉請辭事前已取得特朗普的諒解，因而促成特氏入主白宮後罕有的「和平分手」一幕。

黑莉不僅跟特朗普互動良好，還着意經營跟「第一千金」伊萬卡及其夫婿庫斯納的關係。黑莉曾將伊萬卡稱為自己的好朋友，並將庫斯納形容為「天才」，黑莉對兩人的稱讚引發外界浮想聯翩，甚至一度傳出黑莉推薦伊萬卡接任其職。

事實上，即使在離職之後，黑莉仍不忘對特朗普加以讚賞。她曾表示，特氏放手讓她盡展所長，從來沒有對她的工作指手畫腳。與外界認為特朗普「偏聽」、「固執己見」的套板印象不同，黑莉聲稱，每當自己跟特氏意見分歧時，可以直接打電話溝通，而對方亦會專心聆聽、從善如流。

眾所周知，黑莉是共和黨的明日之星，甚至被認為是二○二四年問鼎白宮的熱門人選，她一方面急流勇退，趁早從特朗普的「熱廚房」中告退，避免在政治上陷於被動，另一方面繼續向特朗普示好，積蓄在保守選民中間的政治能量，算盤不可謂打得不精。