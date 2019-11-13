世界視線：特朗普化友為敵　宮廷鬥無日無之

美國前駐聯合國大使黑莉即將推出回憶錄，再揭總統特朗普治下白宮的政治鬥爭內幕。她在書中提到，前國務卿蒂勒森和前白宮幕僚長凱利曾試圖拉攏她，聯手抵抗特朗普以「救國」，但被她拒絕。

有媒體引述新書內容指，蒂勒森和凱利試圖說服她，抵抗特朗普的命令「並非不順從，而是嘗試拯救國家」。蒂勒森拒絕對此作出回應；凱利則表示，如果黑莉所指控的「抵抗」是員工履行職責，確保總統知道其政策的好處與壞處，以作出明智決定，那他就如同指控般「有罪」。

無獨有偶，去年在《紐約時報》發表匿名文章，揭露白宮內部存在「抵抗小組」，對特朗普的命令陽奉陰違，甚至密謀罷免他，該匿名高官將出書再度爆料。《紐時》文章發表後，隨即在白宮內部掀起一股「捉鬼」潮，而凱利正是嫌疑人物之一。據說凱利曾在一次會議上公開質疑特朗普的智力，並曾說過「我們在『瘋子城』」的說話。凱利日前公開表示，自己曾警告特朗普，切勿被鑽營之輩包圍，否則將被彈劾。

特朗普經常強調，一以貫之的反對者（Never Trumper）攪局拖後腿，再加上未經民眾投票授權的「深度國家」從中作梗，致令其施政績效大受影響。但這種理論套用在蒂勒森及凱利身上，顯然並不適用。兩人均是特氏親自欽點的高級官員，特別是蒂勒森，曾被特氏形容是內閣的一張「王牌」，後者領導的大型石油企業，比排名其後的競爭者「規模大一倍」，只有像他那樣的總統，才有足夠號召力招攬這種頂級人才。至於軍旅出身的凱利，則被特氏形容為「一位明星」、「美國的偉人」。到底是甚麼令這兩位「簡在帝心」且在內閣中擔任最吃重角色的官員，在短短一、兩年時間內掉轉槍頭反對總統，值得人們深思。

第一千金伊萬卡最近引前總統林肯的例子，指後者在內閣中被政敵包圍，如今歷史正在重演。實情是，林肯為團結國家，不惜任用敵人；特朗普卻是把支持者變成敵人，令國家分裂，兩者根本不能相提並論。