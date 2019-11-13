功夫茶：年宵競投氣氛差　經濟凋敝流拍多

社會動盪，經濟凋敝，營商環境不斷惡化。細數下，香港好多盛事已一再取消，呢，一年一度農曆新年好快就到喇！行吓年宵市場係春節嘅重頭戲，特別係維園嘅攤位，夠熱鬧又多嘢睇，相信係唔少港人嘅集體回憶！

年宵花市，功夫茶諗起「夜市千燈照碧雲」嘅熱鬧歡騰，可惜香港變成暴力之城，今年嘅年宵市場，人心虛怯，肯定唔會有乜氣氛啦！何況廢官話為了保障市民安全喎，取消明年農曆年宵乾貨檔，令到呢個有成六十年歷史嘅年宵市場大為失色！

嘞！一連兩日嘅年宵攤位競投尋日開始，以前競投，真係要擔櫈仔，霸頭位，今時今日就翹埋手，晨早走！真係睇見都心翳。嗱，記者所見，參與競投嘅人明顯比往年少好多，鬼咩！呢個係信心問題！一來政府止暴制亂得把口，食環署就話一貫嘅做法會派人到場維持秩序，有必要時警方可以提供協助喎！唉！一個傳統嘅喜慶節日，功夫茶一諗起要差佬幫手，已經冇晒mood！

廢官又話基於公共安全，不排除喺攤位競投成交後取消或暫停，咁多唔確定因素，投得到都未必好，仲有乜心情競投啊！香港人做生意都唔係衝動派，嗱！有人就打上電台話擔心年宵突然取消而招致損失，咁又係，就算唔使租，入咗啲貨點算？送畀人都冇咁多姨媽姑姐接收啦！呢，有花商估計年輕客人會大減，人流少，生意難做噃！

當然，牽一髮而動全身，行年宵係傳統節日活動，好多人不滿政府一刀切取消所有乾貨攤位，廢官嘅思維就係要減人流以便維持秩序！喂！阿哥，行年宵，未必淨係想買花，更多時候就係想感受吓人擠人嗰種氣氛！若然冷冷清清，男士們又有乜藉口擁住初識女友嘅香肩為佢開路呢？家陣大笨象都可橫衝直撞而過，花市燈如晝，好冇癮啫！

各位街坊，講咗咁耐，睇吓一向爭崩頭靠近銅鑼灣入口嘅維園最大快餐檔，底價較去年低近一半，只需約十八萬七千蚊，但競投氣氛冷淡，去到第十一口叫價已成交，亦不過比底價略高嘅二十多萬港元成交！至於另外兩個近天后嘅快餐檔，每個亦不過係十萬蚊左右，換句話講，三個最大快餐檔嘅成交價加埋，都未及去年最大快餐檔以天價五十二萬港元成交嘅多！今個年宵市場，叻得去邊吖！

功夫茶一諗起港人連過一個像樣嘅年都唔得，而政府就一味廢噏無謂，坐而論道就想止暴制亂，眼前市民連上班返學都有困難，經濟衰退，企業、餐飲業執笠潮新年過後必湧至，市民睇怕要勒緊肚皮辭舊歲，仲有心情行年宵咩！而一眾無能廢官，將香港搞成亂葬崗，你哋又有何面目賀新年？