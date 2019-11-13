神州觀察：保護傘下頻作惡　百度播毒無休止

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度曾多次因涉傳播色情內容被整頓，然而愈整愈黃，為了逃避打擊，甚至將色情網站與救命的醫院網站連接，坑害未成年人，作惡手段令人髮指。

據報近日有民眾在網上搜索四川樂山市人民醫院，打開「官網」連結後竟然是黃色網站，事件引發輿論撻伐。醫院隨後發表聲明稱，是色情網站惡意註冊與該院域名相似的域名，並批評百度在未經該院核實的情況下，私自將色情網站域名連接至醫院官網。

醫院未能及時發現色情網站，當然有一定責任，但外界質疑的是，為何色情網站會出現在百度搜索結果中，且位置相當靠前？百度作為指路「引擎」，有義務屏蔽過濾不良網站和不良訊息，結果卻成為色情網站的避風港，令人不得不懷疑色情網站或與百度有利益往來。

其實上述事件只是百度涉黃「業務」的冰山一角。年初就有媒體揭發百度搜索部分中小學和幼兒園時，百度百科第三方參考資料會被導向色情網站；而早前百度搜索視頻，也曾搜出大量色情網站連結；百度地圖也曾被利用作為招嫖地圖。內媒近日更揭露百度搜索存在「灰色業務」，很多白天可能是新聞網站的網頁，晚上點擊後，就會變成招商、賭博、色情網頁。

不可思議的是，在全國掃黃打非辦公室近期正在展開「淨網2019」專項行動之際，百度卻毫不收斂，除了百度市場壟斷地位外，最主要就是其有「保護傘」包庇。

長期以來，百度禍國殃民，卻屢被放縱。輿論普遍批評百度「屢罰屢犯、屢審屢犯、屢查屢犯」，幾乎隔三差五就被舉報違規，也頻遭官媒嚴詞抨擊，不過就是安然無恙。相關網信部門向來對百度多是小罰大幫忙，例如百度貼吧被揭發過去五年一直提供淫穢色情網絡漫畫，僅罰款兩萬元了事，連隔靴搔癢都談不上。而相較於生產不合格疫苗的民企，被罰款九十多億，並強制破產和退市，有關方面對百度可謂是「呵護有加」。事實上百度惡行可謂罄竹難書，內地網絡亂象叢生，百度是始作俑者，只要有其介入的領域，不是充斥黃賭毒、封建迷信、恐怖暴力等內容，就是假廣告滿天飛，百度旗下產品幾乎沒一個乾淨，可以說都充滿欺詐與陷阱。

百度對社會造成的禍害，絕不亞於黑心疫苗和食品。從當年害死人命的魏則西事件，到莆田系競價排名醜聞，再到近期令百姓家破人亡的套路貸，非法網上融資平台，幾乎所有的網絡罪案都與百度有關。「慶父不死，魯難未已」。當局若不對百度施以重典，並打破其壟斷地位，任由其繼續荼毒百姓，危害社會，中國的網絡亂象只會無日無之，社會難以安寧。