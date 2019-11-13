正論：校園硝煙從何來　尖子迷途毀兩代

今年是五四運動一百周年，當年的學生熱情愛國精神感動全世界，永垂青史。百年之後，中國領土香港特區的大學生也來一場集體運動，驚動全球，可惜這卻是一場反政府反國家的革命運動，宣揚港獨，意圖奪取管治權，兩場運動目標差天共地，新一代的尖子迷途不知返，愧對先烈，正步向萬劫不復的深淵。

反修例暴潮持續超過五個月，警方至本月初拘捕逾三千人，當中有逾七百名大專學生，比率超過兩成，可見大學生已成為示威的主力，中文大學更被外界指為「暴大」，開學及畢業典禮都有穿黑衣戴口罩學生請願，其他大學學生也有樣學樣，把政治帶進校園，成為港版顏色革命基地。周一有網民發起「三罷」，理工大學、中文大學、香港大學校園內外都有示威抗議，黑衣人堵路擲雜物危害交通及人命安全，並向警員掟磚及汽油彈。警方史上首次進入三間大學施放催淚彈並拘捕至少十名學生，昨日戰線蔓延至城大，與中大同是催淚彈橫飛。警方指大批暴徒走進院校以逃避追捕，強調是採取最低武力抗暴。

若非有把柄，何懼搜查？大學淪為示威基地，可說是承襲了五年前佔中運動，二○一四年時學聯是大台，後來因內訌，導致運動失敗，自身亦四分五裂，失去領導地位，今時今日的大學生不需要大台帶隊，三五成群便可以搞事。歷史悠久的學聯衰落，見證香港學生運動走向一條不歸路，變得暴力化，港獨化。

對比以往香港的學生運動，遠的不說，七十年代保衞釣魚島，八九十年代提倡民主回歸，大學生都是抱着愛國愛港的理想走上街頭，行動手段或有爭議，出發點都是對民族的認同，為香港將來打拚，哪像現在的天子門生，口口聲聲「支那」，出言辱自己國家，不承認自己是中國人，更勾英結美，高舉星條旗及米字旗，踐踏五星旗，掟落海用火燒，極盡羞辱之能事，而所謂反送中運動，竟然是為香港「送終」，希望「攬炒」玉石俱焚。他們在校園攻擊內地生，脅迫校方高層發聲明譴責警方，逼宮失敗，老羞成怒，甚至校長宿舍也噴污破壞，根本就是現代港版紅衞兵，同樣是被洗腦，進行災難性革命行為。

「不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡」，他們常把魯迅先生這句話放在嘴邊，卻未去了解其歷史背景，來自一九二六年「三一八慘案」，當年北京各界包括八十多間學院舉行大會，反對日本等八國辱華侵佔行為，遭到鎮壓，造成四十七死、逾二百傷，魯迅的學生劉和珍也不幸身亡，他以沉痛的心情寫下悼詞：「……我懂得衰亡民族之所以默無聲息的緣由了。沉默呵，沉默呵！不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。」源自國仇家恨的背景，今日中國崛起，同樣是面對列強圍攻，美國總統特朗普發起貿易戰，以香港局勢為籌碼，想侵吞中國這頭肥牛，香港學生未能挺身而出為國家迎戰，反而向外敵投懷送抱，令國家腹背受敵，甘冒天下之大不韙，無面目面對列祖列宗，難怪要全副裝備蒙面示人了。

時代進步，國家也走向開明的道路，並非所有學生運動都會被當權者否定，國家領導人便高調讚揚五四運動是「徹底反帝反封建的偉大愛國革命運動」，呼籲中國年輕人擁抱「五四精神」，發揚熱愛祖國的情懷。當年民眾抗議西方列強無理作出「山東決議案」，將第一次世界大戰戰敗國德國在山東的利益交給日本，逼北洋政府簽和約，學生發起一連串愛國行動，要求「內懲國賊，外拒強權」，揭開「五四運動」序幕。今時今日的香港學生卻爭相做賣國賊，外通強權，有中國人不做，寧做外國走狗，魯迅若泉下有知也難瞑目。

究竟是誰打開潘朵拉的盒子，播下顏色革命的種子？都說大學校園充斥黃師，港大法律系副教授戴耀廷可說是始作俑者，提倡所謂「違法達義」，種下漠視法律、無法無天的禍根。加上廿多年來大漢奸黎智英旗下壹傳媒不斷鼓吹反中亂港，泛民一唱一和，例如香港大律師公會前主席、公民黨主席梁家傑，七月出席港大校長張翔舉行的公開論壇時竟然說「暴力有時或可解決問題」，引起全城嘩然，斥其鼓吹暴力，有違專業操守。這幫叛國禍港之徒掌握毒媒喉舌，散播不良思想，荼毒青少。

佔中三子曾揚言，雨傘運動播下的種子，十年後會開花，結果提早了五年。五年為一代，當年的小孩進了中學，少年人成為大學生，橫跨兩代人都給妖孽邪說毀了。黎智英等人罪孽深重，但黎與佔中其餘三十八名搞手卻一直逍遙法外，五年後繼續藉反修例興波作浪，他們種下禍根，特區政府卻是縱容禍患滋長的幫兇。教育制度改了又改，依然失敗，國民教育觸礁便長期擱置，特首林鄭月娥有三萬警力，雖然可以把犯罪的大學生都關在監獄，但她不斷強調自己亦為人母親，兩個兒子在海外負笈平步青雲，別人的子女土生土長接受教育卻淪為階下囚，情何以堪，政府難道丁點兒問責也沒有？

現在大學生被捕人數愈積愈多，單是職業訓練局屬下專業教育學院（IVE）已經有超過二百一十人。IVE旗下知專女學生陳彥霖被發現浮屍海面，網民散播陰謀論，引起學生情緒激動，有黑衣人乘機破壞校園，引起停課多日。其他大專院校同樣因為學生搞事而面對停課，畢業禮也草草收場。最令人憂慮的是，大部分被捕學生，被控罪名多涉及非法集結、暴動、縱火、刑事毀壞和襲警等，全部都可以判處即時入獄長達數年，他們的學業固然就此泡湯，前途亦會因此盡毀。放監後社會如何容納這些迷途分子，亦是一個計時炸彈。

大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。香港的大學生枉讀聖賢書，黑白不分，不但未能明德，而且與民為敵，與惡為伴。因為不務正業，上街多過上學，在最新世界大學排名，大部分院校均下跌，人才是一個地方最大的資產，現在淪為負資產，競爭力自然下跌，拖累整個社會，甚至為害祖國。既然把美國奉若神明，應該聽過他們前總統約翰甘迺迪的金句「不要問國家為你做了甚麼，要問你能為國家做甚麼？」做美國人也是需要愛國的，賣國賣港，去到哪裏都是抬不起頭做人。