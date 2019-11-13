香港的大學好像開始失控了，變成暴徒大學主宰的領域。

大學校長承諾不讓警察進入校園，但大學沒有足夠的保安人員，也沒有執法的權力，怎樣保證校園的治安呢？

現在的暴徒大學生雖然還屬少數，卻在校園內橫行霸道。在中大，肆意破壞校園設施；在科大，攻擊內地生、毀壞設施、搗亂內地教授的辦公室、圍攻校長等等，形勢正愈來愈失控，特別是攻擊內地生和來自內地的教授，已構成了對他們人身安全的威脅。這些行為都涉及刑事罪行，校方和校長怎麼可以包庇呢？

內地生與教授被暴徒大學生傷害，校長怎樣向大學、全體師生和社會交代呢？大學校長有甚麼權力可放任暴徒大學生去破壞大學的設施、傷害大學的其他成員而不去追究，而不去交給警察和司法機構來將他們繩之以法？

大學不可超越社會的法制、法治，成為犯罪天堂；而被破壞的設施、受傷害的師生，是否應該向大學校長要求賠償？是因為大學校長失職和放任，才會使暴徒大學生在校園內任意破壞。校長們怎可推卸責任，不自己負上民事賠償之責？

科大如此，中大如此，大學裏暴徒大學生的暴虐正在變本加厲地蔓延。大學不僅沒有安靜地方放一張書桌做學問，且師生的人身和財產安全都受到威脅，其中尤以內地生和內地教授受到的威脅最大。

校方放縱暴民大學生，政府當局放手不管，大學校園的情況正在惡化，已經不是罷課、停課，而是政治極端主義的打砸。若攻擊內地生的例子增加，內地生也會反抗，帶來衝突，但更有可能的是逃離香港的大學，放棄香港。這群人應該要求大學和校長作出懲罰性的賠償。

大學是社會裏最包容和多元化的地方，香港的大學因暴徒大學生的無知盲動，校方的縱容，政府的撒手不理，變成了政治極端主義、用各種暴力打擊破壞傷害異己者的地方。大學生變成新納粹法西斯主義的暴徒，香港的大學便已經不配稱大學了，也不能稱作暴動大學，因為他們已經褻瀆了大學兩字，淪為暴徒罪犯的根據地。

當大學的校友和教師等人，不敢斥責暴徒大學生的惡行，或是熱心支持，或是明哲保身，正顯示整所大學的歷年教育的失效、崩析瓦解。大學的文化、傳統、聲譽便全面崩潰。作為港大和中大的校友、理工大學的退休教師，若大學變成這樣，我都會以它們為恥。沒有自由、開放、多元的大學，香港是全面淪陷了。