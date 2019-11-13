中央最高層領導人「充分信任」林鄭月娥，高度評價她這五個多月來的工作後，這場風波暴亂更加「來勁」，暴力升級、範圍擴大，不但黑夜打砸搶燒，大白天也不閒着。反中亂港分子和暴徒們似乎比林鄭月娥還受到「激勵」、「鼓舞」，無所顧忌，完全不把朝廷放在眼裏。

他們看得分明，暴亂愈烈，林鄭的投降綏靖路線愈能得到朝廷的「理解、尊重和支持」，朝廷除了得把口「止暴制亂」，根本不能把暴亂怎麼樣。林鄭在朝廷的充分肯定和表揚下，更能放心大膽的縱暴容亂。對反中亂港而言，這可真是一個「良性互動」也。我們要問，所謂一國兩制就是這樣貫徹落實的嗎？就是這樣「大膽實踐」的嗎？就是這樣「摸着石頭過河」的嗎？鄧小平泉下有知，會破棺而出的。

鄧小平早就說：「我講過中國有權在香港駐軍……在香港駐軍還有一個作用，可以防止動亂。那些想搞動亂的人，知道香港有中國軍隊，他就要考慮。即使有了動亂，也能及時解決。」現在的問題是，鄧老爺子早就說過的話，香港《基本法》早把這番意思寫成條文的話，一點兒也不管用，因為當局不執行。鄧小平以為有了香港駐軍，「可以防止動亂」，實際上沒能「防止」，動亂照樣發生。鄧小平以為那些想搞動亂的人，知道香港有中國軍隊，「他就要考慮」，實際上他們就是「考慮」了，也不被阻嚇。鄧小平以為「即使有了動亂，也能及時解決」，實際上這場動亂和暴亂已經五個多月，毫無解決的迹象，「及時」變成了持久戰。

可見鄧老爺子的設想無不落空。這些年，朝廷是五十年不變成了五十年不管，現在是眼見動亂、暴亂仍不管，或是只說管，不真管，或交給根本不想管、管不了的香江府衙去管。朝廷如此，是否讓「五十年不管」有了升級版呢？鄧老爺子的一片苦心不知被誰所負也。太公曰：見善而怠，時至而疑，知非而處，此三者，道之所止也。鄧老爺子為香港穩定繁榮而定下的善謀良策，被怠而成空，束之高閣，僅此一者，香港命運、一國兩制已大大堪憂也。