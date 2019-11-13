斷人衣食，如殺人父母。黑衣暴徒發起「三罷」，除了無心向學的學生響應罷課之外，罷工及罷市應者寥寥，他們於是大肆堵塞道路，癱瘓交通，阻止市民返工，還要求市民理解和支持。如何理解？廢青們大多有父母供養，有政府資助，飽食終日，無所用心，可以天天出來搞破壞，而許多基層打工仔則是手停口停，既要賺錢養家，還要供樓租樓，不返工吃甚麼？誰來養他們？

反對派要爭取民主和自由，要光復和革命，理由冠冕堂皇，理直氣壯，但他們始終說不清楚，堵塞道路到底算甚麼？是民主和自由？還是光復和革命？他們影響普羅市民，阻人返工斷人衣食，反而要求市民理解和支持，簡直荒天下之大謬。當然，林子大了甚麼鳥都有，反智社會甚麼人都有，不管黑衣暴徒如何倒行逆施，如何打砸破壞，總有一些人為其拍手叫好。君不見，公立醫院又有一班醫護人員出來抗議警察濫用暴力，要求「解散警隊」，但對暴徒「私了」甚至縱火燒人卻隻字不提，難道他們都被病毒蒙蔽了雙眼？或是良知都被狗吃了？

自作孽，不可活，那些縱容暴力、為暴徒拍手叫好的無知群眾，其實正是這場黑色暴亂的最大受害者。香港經濟急速滑落，百業蕭條，民生凋敝，最受打擊的不是地產霸權和富有階層，也不是有穩定工作和投資收入的中產人士，而是基層打工仔以及剛畢業的大學生，當他們連飯碗也保不住的時候，還能「光復香港」嗎？當他們連借來的學費也還不了的時候，還能「時代革命」嗎？

不要問喪鐘為誰而鳴，喪鐘為你而鳴。一個社會的墮落不是沒有原因，香港由繁華都市變成暴亂之都，既是宿命，也是共業。沒有人知道黑色暴亂將會如何收科，唯一可以肯定的是，香港經此摧殘必將一步步走向衰落，再也不可能重現過去的輝煌。反對派高唱甚麼「榮光歸香港」，恰恰是自己的輓歌。