星期一可以說是近月最火爆的一天，戰場遍布全港，甚至大學也是硝煙四起，反對派不斷以西灣河警員槍傷青年及葵芳有交通警電單車撞向人群等事件控訴警方濫暴，而警方記者招待會反擊，單憑一段短片已經令反對派的支持者無言以對。片段中兩名男子爭執，中年漢尾隨黑衣人，被潑液體，然後瞬間上半身着火變成火人，他及時除去上衣，可見其上半身火燒傷勢，送院後證實四成皮膚二級燒傷，現時情況仍然危殆。

縱火是極度嚴重的罪行，向人潑液點火，與謀殺無異，所以警方將案件列為企圖謀殺案處理。看見這一幕反對派還有甚麼話說呢，一直想搶佔道德高地，說明自己暴力是迫不得已，一再強調是藍絲挑釁動手在先，被迫還手「私了」，但現在人家只是口角沒有動武，你們一出手便想取人性命，這根本是恐怖分子所作所為，香港已經輸出革命，很快變成恐怖分子的大本營。如果前往暴徒的網絡大本營討論區，竟然有網民拍掌叫好，依然死撐暴徒，指受害者是戲子，點着的是「魔術火」，旨在製造一場放火傷人事件來抹黑示威者。然而事實勝於雄辯，傷者現時仍然有生命危險，沒有人會把自己性命用來交易，這種謠言不攻自破。

自從有報道指警方喬裝黑衣人，暴徒便以此作為開脫自己罪行的藉口，打砸商舖掟燃燒彈，都推卸警方臥底所做，這種自欺欺人的說法，仍然有黃絲深信不疑，實在令人懷疑香港人的智慧。一眾泛民議員，選擇沉默，拒絕割席及譴責黑暴，護短之心醜惡非常。藍黃是政見，黑白是良知，然而誰人代表良知，不是你自己說了算，對香港市民造成最大威脅的，就是一大群黑衣暴徒，不斷製造事端，昨日又癱瘓全港公共交通系統，不少打工仔連續兩日上班遲到，暴行升級，加重壓力，形成集體精神謀殺，受害人是香港七百萬市民。