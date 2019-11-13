「反修例運動」團體十一月十一日發起「大三罷」，呼籲市民是日罷工、罷市和罷課，以表示對「反修例運動」支持。

「大三罷」取得怎樣的輝煌成績呢？我們在電視新聞看到的，是各區都有一些滋事者上街，利用雜物設置路障，堵塞交通，製造道路擠塞。有不少主要幹道被堵塞，清理後又再被堵。滋事者人數不多，採取游擊戰略，他們叫作快閃，警察來到時四散而逃，警察撤退後又再來堵路。

也有零星支持者在港鐵製造混亂，包括阻礙列車關門、在各個車站砸爛入閘機等站內設施、在車廂放火，最嚴重的是有人把雜物拋到路軌，引致部分路線停駛，部分港鐵站關閉。相信破壞港鐵最能收效，除了砸爛站內設施需要較多人手外，其他破壞行動都可以幾個人完成，尤其是把雜物拋進路軌，都可在深夜進行。不過，擲物進路軌後果嚴重，如果車長一下子忽略，或者列車行駛時發生，可能引起列車意外，導致多人傷亡。

有朋友考慮到上班交通可能被干擾，已經提早出門，而且特別避乘港鐵，豈料排隊等候巴士的乘客特別多，上車需時。就算上到巴士也不表示會依時抵達，沿途道路阻塞，平時約一小時的車程，這天兩小時後仍然被困車廂，進退兩難。有朋友回到辦公室後，發覺成功抵埗的同事只得三幾個，其他同事或是來電報告公共交通中斷，未能起行；或是仍然困在巴士車廂，到達無期，最後公司只好宣布提早下班，囑已上班的同事回家。看來罷工情況一如上一次，不上班者以「被罷工」的佔多。我有好幾個朋友都一早準備好，明知公共交通可能受阻，索性留在家中用電腦上網工作。

至於罷課呢？幾家大學或以交通阻塞，或其他理由，宣布停課一天。似乎亦未聽見有中、小學和幼稚園罷課，估計一定會有教師學生因為各種原因不回學校或者遲到，但未形成明顯集體行動。有中學教師朋友說，回到學校聽到有幾個「黃色」老師大談各處堵路，說到眉飛色舞。她奇怪這些老師既然支持堵路，為何仍然回到學校上課，不站穩立場參加「大三罷」中的罷課？

罷市可能反應最差，我早上去健身室，照樣開放，附近賣早餐的食肆照舊營業，來光顧的依然是同一班一早來吃完早餐後去上班的顧客，沒有異樣。聽如常上班和上街賣菜的朋友報告，市面跟平日差不多，未見有商號明顯罷市。

初步觀察，「大三罷」應沒有太多人響應。若獲廣大市民支持，哪需要利用堵路和破壞港鐵這些手段，到處去阻止市民上班？