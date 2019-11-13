黑衣暴徒窮途末路，發起的三罷除了個別黃店響應，市民學生如常上班上學。眼見三罷變零罷，他們又搬出數月前已試過並遭全城鬧爆的「堵路毀鐵」一招，而且是暴力瘋狂升級版，卒之搞到天下大亂，更衍生警察開槍及市民遭淋油火燒事件。林鄭月娥形容火燒市民令人髮指，強調暴徒不會得逞，但類似論調屢見不鮮，譴責復譴責，遺憾復遺憾，港府到底還有甚麼招數止暴制亂？

可以看見，現時只有三萬警員支撐大局，暴亂曠日持久，暴力不斷升級，警方還要遭受輿論鋪天蓋地抹黑，在如此高壓的環境下工作，個別警員就像拉得繃緊的橡皮筋一樣，恐怕有被拉斷的一日。尤其是港府三司十三局五十六個執行部門，全部各行其是，甚至互拖後腿，消防處更是暴徒大本營。日前再有兩名消防員被捕，令人咋舌。連紀律部隊都知法犯法，公然與警方為敵，試問暴亂何時了？

最令人不滿的是，「三罷」當日烽煙四起，交通混亂，有朋友中午駕車出門辦事，根本不知哪條路是通的、哪條路是封的；也有朋友早上送年幼子女登上保母車上學，因形勢劇變急於接子女回家，卻不知有甚麼交通工具可搭。運輸署網頁也沒有相關資訊提供，反而看《東網》交通資訊更詳盡。政府部門不做事，叫市民如何是好？這些官僚不是白𢭃人工是甚麼？

現在不止是非常時期，直情是打仗，單靠警隊孤軍作戰事倍功半，各部門有責任共同止暴制亂。林鄭卻直到今日都沒有成立跨部門指揮中心，連最簡單的交通資訊都不能向市民發放，有冇搞錯？高官把口話暴徒不可能得逞，卻任由部門一盤散沙同警方作對，香港不死才怪。

當斷不斷，必受其亂。特首林鄭月娥必須盡快成立指揮中心，動員所有政府部門配合警方執法，誰不合作就辭退誰。惟有嚴明軍紀，暴亂方可有平息之日，否則更多殺人放火之事陸續有來。