反修例運動爆發後，再次出現警察開真槍事件，一名青年中槍，香港局勢也愈趨吃緊。事發時，交通警到西灣河一處地方清理路障，有示威者挑釁、阻撓，甚至有疑似搶奪佩槍動作，糾纏中警員向一名疑犯腹部開了一槍，及後再向別處開了兩槍。槍該開不該開，可議之處甚多，但我想談的不是法理，而是情理問題，法理則留待專家裁奪。

警察也是血肉之軀，有情緒起伏，修例之亂已持續五個多月，警員要恪守其職，疲於奔命，工作有時沒日沒夜，身心早已到了燃爆點。警察的家中成員往往還要受各種恐嚇、歧視，所謂「罪不及家人」，何況他們是執法而非犯法者。這樣一來，他們心中自然潛藏了偌大怨氣，愈發有同仇敵愾、絕不對暴徒手下容情之心。

筆者早前已苦口婆心勸喻反對派，別把警隊逼向邊緣，示威該收手時就得收手，否則吃虧的是自己。世上反政權的人不少，但很少會仇恨合法的武裝力量，香港反對派的腦筋不知犯了甚麼毛病，才會跟警隊像有不共戴天之仇。我不是說過嗎，文化大革命時期強如毛澤東、四人幫，可以革很多人的命，卻也不敢革軍隊的命，本地反對派別再犯傻了。

再談西灣河槍擊事件，示威者堵路，駕駛者受阻就必然會報警求助，交通警到場清理路障是責任所在。堵路者只要懂得斟酌情理，就知道一定要讓警方執行任務，他們走後，你再去堵塞是另一回事。當日的年輕人卻傻裏傻氣，在警員清理路障時還去挑釁，甚至試圖搶槍，結果招來轟然一槍，委實怨不了誰。

特首林鄭月娥已發話了，說一小撮人想透過暴力爭取訴求，那是奢想。京港政府定然會跟警隊站在同一陣線，竭力止暴制亂，下手或許會愈來愈不容情，反對派是時候要冷靜下來，接受客觀現實了。