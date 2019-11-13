烈火暴行一再升級，香港已成暴力之城、妖獸都市！日前有不同政見人士被黑衣人兜頭淋懷疑易燃液體及點火，瞬間全身起火變「火人」，四成皮膚二級燒傷仍危殆，案件已由「襲擊」改為「意圖謀殺」，冀警方能將暴徒緝拿歸案！

此外，黑衣人打砸港鐵沿途各站，尤其葵芳站車廂內被投擲燃燒彈，火光熊熊濃煙密布，幸好沒有釀成嚴重傷亡。不過，暴徒罔顧大眾市民乘客安全，阻人返工，竟如此喪心病狂，實在令人髮指；至於路軌狂擲雜物，甚至推石落鐵軌，擅開逃生門，亦已不是堵路咁簡單，係收買人命，警方務必將呢啲暴徒繩之於法！

各區火頭處處，警民混戰觸目驚心！全日出現多宗警員擎槍及拔出佩槍事件，更有警員連發三槍實彈，廿一歲學生中槍！老朽揭開本報跨頁圖輯，根本不相信這事發生在香港！水炮車、催淚彈、布袋彈及海綿彈橫飛，已構成今日香港常見的「風景線」！至於一街黑衣人，多係年輕人，持鐵通木棍游走十八區，亦已成為「市區特色」；而大專院校淪陷成戰場，相信亦是世上罕見！

作為港人，這五個多月來，可以說飽受「烽火連天」嘅洗禮！生為港人，活得實在艱難！經濟凋敝，有工返都日日如履薄冰，朝朝遇堵路示威，想準時返工都要望天打卦！返到工，回家路上，又分分鐘遇警民衝突，硝煙瀰漫，敢問回家路在何方？

港人每日都如驚弓之鳥，人心惶惶，虛怯到企都企唔穩！而林鄭就廢噏所謂「爭取政治訴求不會得逞」，一味重申現時工作係停止暴力，回復社會平靜。阿姐，呢幾句市民聽到厭啦！從你口中說出來，更是比粗口更難聽！家陣唯一能享平靜嘅係禮賓府！市民眼見暴徒燒砸有中資背景或唔順超嘅酒樓、商店，人家做緊生意都入去「裝修」，如此無法無天，差人冇符，即使拉到暴徒，一個未定罪，林鄭有何顏面廢噏回復社會平靜？