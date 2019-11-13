法國總統馬克龍雖然是年輕總統，但他毫不認為依附在美國的庇護下可以獲得發展，亦不認為歐洲聯盟或北約組織在美國的影響下，能夠有新的突破。近期他做了兩個大動作，完全顯露現時歐盟與美國之間所存在的矛盾，亦可望突破世界重重關卡的貿易限制。馬克龍揚聲批評美國罔顧歐盟及北約的機制獨斷獨行；且在早前到訪內地時，顯露期待開拓新的法中貿易關係，這兩項突破性表現，絕非現時領導歐盟的德國總理默克爾所能做到，年輕總統的決斷，代表現時國際大勢所趨。

美國與歐洲各國所組成的北約組織，在面對土耳其邊境接壤敍利亞的戰事存在分歧，但美國近日更倚仗其「大佬」身份，不理會北約各成員國之間對土敍戰事的處理機制，擅下決定撤軍，引發北約各成員國的不滿，卻受制於美國的龐大軍事力量噤若寒蟬，就連德國亦迴避了這次美國的擅自決定。反過來，馬克龍就忍不住，將北約不滿的情緒擺了上枱批評，斥美國自行決定自敍利亞北部撤軍，更不理會土耳其出兵處理邊界問題，完全沒有知會北約各個盟國，認為歐洲國家在防衞事務上不應該再依賴美國。批評得有理據且是尖銳到位，反過來默克爾就認為馬克龍的言論是過激，但沒有補充，算是吞了這啖氣！

馬克龍月初參加上海進口博覽會時，先後在上海及北京兩度與國家主席習近平會面，中法簽訂一百五十億美元貿易協議。馬克龍在進博會更熱情邀請習近平品嘗法國紅酒和牛肉食品，掀動了「紅酒牛扒」外交關係，法國企業家無不看好內地的龐大市場，可促進新的貿易關係。

更重要的，是東西方兩大國的新關係，美國早前退出《巴黎協定》後，中國扮演了負責任大國的角色。難怪馬克龍形容歐洲和中國有能力為更加合理的世界秩序作出貢獻，就這樣開拓了新的中法外交及貿易關係。