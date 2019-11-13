於上周，行政長官前往北京參與粵港澳大灣區建設領導小組會議，並於會後公布十六項惠港政策。是次出台的政策，表明中央在「一國兩制」下協助港人解決住屋、民生、教育、工作需要及分享國家改革開放成果的決心。目前，港人須做的，是自強，要齊心反對暴力，恢復社會秩序，讓香港繼續繁榮穩定。

今次的惠港政策涉及範圍廣泛，大致分為協助香港居民融入大灣區，加強專業人士或機構進入內地，以及提升兩地科學研發的協作。當中，以取消港人在大灣區九個城市置業的限購安排，成為香港市民的焦點。過往，如港籍人士在該九個城市購買物業，需符合社保、工作及居住年期等條件。一般港人若非長居工作或於當地生活，恐難符合相關規定。若可放寬相關限制，在大灣區一至兩小時生活圈內，將有助增加港人購買住屋的機會，從旁協助解決香港地少人多樓貴的深層次問題。

此外，港人日後在大灣區生活亦將更為便利。內地當局支持香港居民更便利地在內地使用移動電子支付，包括更大範圍地讓香港的電子錢包可在內地商店交易，並作出政策配合讓港人更容易使用內地的支付系統。

另外，部分銀行不久將來亦會加設異地見證開立內地個人銀行戶口的服務，同時亦會開發跨境理財的機制，讓港人更快捷地管理兩地的財產。香港市民或其子女亦可隨父母居住的地方，參加初中學業水平考試（中考），並按成績入讀相關水平的高中。以上措施將有助吸引更多港人往大灣區工作或就學。

另一邊廂，內地亦推出一連串針對專業範疇的措施。法律方面，重申取消合夥聯營律師事務所港資比例不得少於百分之三十的規定外，聯營律師事務所亦可自行聘請港澳律師，並可接洽行政訴訟的法律工作，有助更多香港中小型的律師行在內地開展業務。與此同時，兩地的建築專業人士，包括結構工程師、建築師及測量師等，將有更廣泛及持久的互相認證安排，從而提升他們到內地接受工作的機會。

至於在科研創新方面，「深港科技創新合作區」將由落馬洲的「港深創新及科技園」，以及位於深圳北岸的「深方科創園區」組成，有望打造全球科研創新的中心，亦是大灣區規劃的一大重點政策。當硬體設施開始啟用時，有助吸引全國及全球頂尖人才進駐，啟動深度研發及發展企業，使香港科學的產業化能夠更上一層樓。

中央推出多項惠港措施，是「一國兩制」保持香港長期繁榮穩定的一貫國策。大灣區的規劃藍圖早於多年前已開始構思，而香港融入大灣區亦是發展的大潮流。即使香港沒有過去數個月的暴亂事件，相關政策亦會按時出台。當然，有關措施在現今香港社會暴力不斷情況下，有助香港抗衡經濟下行壓力及應對民生需要。

說到底，香港未來的發展，在「一國兩制」下背靠祖國面向世界，前途一片光明。我們必須盡快止暴制亂，持正面包容理性守法的態度，相信大灣區始終是機遇處處。香港人，要重現獅子山下精神，盡快止暴制亂，發揮出真正的香港精神。