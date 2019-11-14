正論：停課只是權宜計　止暴無期大問題

中央三令五申止暴制亂，特首林鄭月娥北上面聖後不得不擺出強硬姿態，揚言暴徒不可能得逞後，日前又堅稱不會貿然停課，否則就是跌入暴徒的圈套。言猶在耳，教育局旋即摑了林鄭一巴，昨晨倉卒宣布由各校自行決定停課，下午更索性宣布今日所有學校停課。一節見則百節知，港府朝令夕改，被暴徒牽着鼻子走，對亂局束手無策已是寫在牆上。

暴徒周一發起「大三罷」，儘管響應者稀，市民學生如常出門，但他們並不承認失敗，反而用盡所有恐怖手段癱瘓交通和襲擊市民，到處堵路，四出縱火，向商舖投擲汽油彈，刺穿巴士車胎，向行駛中的東鐵投擲汽油彈，拆毀鐵路路軌等等，無所不用其極，終於引發西灣河警察開槍、市民被暴徒淋油火燒，以及中大十多小時激戰，漫天烽火，天下大亂，血花四濺，不是敍利亞，更似敍利亞。

及至昨日，暴徒繼續大肆堵路破壞，港鐵大部分線路無法運作，東鐵全線停頓，巴士線大量取消。別說成年人出門膽戰心驚，害怕汽油彈和催淚彈隨時落在自己腳下，欠缺自我保護能力的小學生和幼稚園生，情況更令人擔憂。可以看見，有汽油彈落在保母車旁，一片火海，車內小孩瑟縮發抖；有家長急於接年幼子女回家卻苦無交通工具可搭，焦慮徬徨；有中學生在一片催淚煙中上課，狼狽不堪。

香港中學校長會指出，近兩日學校完全無法正常運作，大部分學校有逾百名學生缺席或遲到，部分學校缺席人數更多達三百人。鑑於市面危險，堵路嚴重，校長會促請教育局及早停課，惟局方依然死撐，直到昨晨七時許才叫學校自行決定，將停課責任卸給學校，堪稱無恥，結果遭全城鬧爆草菅人命。在校方、家長、學生、輿論多重壓力下，教育局終於跌入暴徒「圈套」跪低，宣布今日所有學校停課，何謂自取其辱，這就是人辦。

沒錯，林鄭拒絕向暴力低頭，展示出強硬姿態，方向正確，但問題是，止暴制亂不是靠把口說了算，強硬更不等於逞口舌之勇，而是要有實際行動。很可惜，人們至今看不到政府有意志、有決心奮起止暴制亂。政務司司長張建宗昨日繼續溫溫吞吞，重複「暴力破壞沒有出路，不會得逞，特區政府有能力、有決心止暴制亂，全力支援警方果斷執法」的廢話，再不然就是不着邊際地說，暴亂過後會邀請專家學者查找社會深層次矛盾原因，但如何平亂，如何全力支援警方執法，語焉不詳。香港已到了生死存亡之秋，有人甚至形容香港已到了內戰邊緣，暴徒所作所為同恐怖分子無異，市民和商戶人心惶惶，單靠三萬警力苦苦支撐事倍功半，亟需整個政府三司十三局五十六個部門共同承擔責任，但廢官口說止暴制亂，實際上有做好工作嗎？

最大的問題還在於，停課就能一了百了嗎？校長會建議停課至周五，教育局不置可否，但就算教育局答應，暴亂是否到了周五就會止息？如果暴亂持續下去，學校是否無了期停課？這樣對於想求學的學生是否公平？多間大學公布提早將本學期完結，這顯然是斬腳趾避沙蟲的做法，極不負責任。大學生在今次的暴亂扮演極不光彩的角色，爆發大激戰的中大甚至被冠以「暴大」惡名，然而各大學校長不是直斥學生其非，反而懾於暴徒淫威而不敢作聲，甚至助紂為虐，暴亂變本加厲，「教不嚴，師之惰」正是原因之一。

顯而易見，暴徒現在所求的已不止「攬炒」，而是以恐怖主義摧毀香港，最終目的是奪權。他們先是以各種駭人的暴力手段將不同政見滅聲，然後用極端手法癱瘓交通，騎劫香港。即使「三罷」沒有主流民意支持，他們也要千方百計達到「三罷」效果。停課是第一步，他們初步成功了，繼而就是將市民逼到無法上班，達到罷工的效果。罷工若成功了，罷市也就水到渠成。昨日中環一度有人欲圍堵港交所，露出金融命脈將成暴徒下個攻擊目標的狐狸尾巴；而日前傳出沙田有暴徒燒電箱引致多幢大廈停電，一旦他們連電力公司及電纜都不放過，香港將變成怎樣，思之令人不寒而慄。

當斷不斷，必受其亂。香港之所以淪落至此，正是港府一班廢官當斷不斷，敷衍塞責，才會令一場小風波演變成一場大風暴，尾大不掉，愈演愈烈。其實，港府並非無計可施，單是《緊急法》便有很大的應用空間，例如查禁不良傳媒、毋須理由即可延長被捕人士拘留期至一年等等，港英政府在六七暴動時期，正是透過《緊急法》通過多條附屬規例，強力將暴動遏止。現在的情況比六七暴動更危急更惡劣，港府偏偏畏首畏尾，有法不依，被動捱打，簡直是咄咄怪事。甚至乎，按照《基本法》第十八條，主動奏請人大將全國性法律在港實施，也總比坐以待斃好，港府到底還在等甚麼呢？

不在危難中爆發，就在危難中滅亡。特區目前的形勢十分嚴峻，已不容港府繼續拖拖拉拉，只知頭痛醫頭，腳痛醫腳，一旦連警隊都守不住，「三罷」成真，整個社會落入暴徒手中，香港徹底玩完矣！