功夫茶：山竹毀處仍瘡痍　修復龜速惹民怨

以人為本，執政為民。呢八粒字，廢柴政府攬住當寶，眼眨眨，扮花旦，你估唱得多香港就見彩虹咩？講到天花亂墜，不如認真做一件實事。之不過，廢官至叻死拖爛拖，講咗當做咗，為民謀福祉喎，除咗聲大大，幾時見佢哋有貨賣！

嗱，超強颱風山竹去年九月襲港至今，斷枝枯木叫做勉強清理咗，可是依然有唔少休憩空間未完成修復，其中一個就係石澳「藍橋」，呢座藍橋，大家唔好誤會係畀水炮車染藍噃，查實大有來頭，佢被暱稱為「情人橋」，連接石澳及大頭洲，因橋身只容兩人通過，配合粉藍色橋身嘅浪漫情調而知名，為情侶打卡及拍攝婚照熱點。

試想想，當你拖着你嘅情人愛侶，露涼時，遙看青煙冪處，碧海飛金鏡，兩情相悅，惟有藍橋路近，幾咁冧！之不過，山竹吹襲過後，整座藍橋支離破碎了！據悉當局僅修復同一位置被山竹吹毀嘅水渠，而藍橋嘅修復工程至今十畫未有一撇。記者日前到訪，但見通往藍橋嘅階梯被圍封，貼上康文署告示禁止遊客入內，但又唔見工程進行，記者心中恐怕只能感受「藍橋遺恨」！

話時話，修復一座藍橋有幾大工程呢？依家唔係叫你空手去打造維港大橋噃！阿哥，打完風一年有多仲係圍咗塊板咋？有冇搞錯！執政為民唔係一味大隻講口爽爽，係要幹實事嘅，如果唔係，廢官去執牛屎好過！古人話：「樂民之樂者，民亦樂其樂；憂民之憂者，民亦憂其憂」，就係咁解。

明唔明解呀，廢官！扶貧助民安居樂業嘅「大事」，你哋就肯定無能為力；而依家連修座藍橋都翹埋雙手，呢啲所費無幾卻令百姓感覺好爽嘅「小事」、樂事都做唔好，你班廢柴係唔係要狠狠咁打五十大板呢？

哼！講起政府怠政無能，功夫茶就無名火起！嗱，中環都爹利街兩旁原本共有四盞煤氣燈，其中三盞被山竹吹襲倒塌嘅大樹壓毀，僅存嘅一盞亦有損毀。咪睇小呢幾盞煤氣燈，佢哋既係地標，亦見證了煤氣燈逾百年歷史嘅滄桑，早在上世紀七十年代已被列為法定古蹟，係本港少數仍具備照明功能嘅煤氣路燈，好有特色㗎，仲吸引唔少外國遊客「到此一遊」添。之不過，風災至今，消失咗嘅三盞煤氣燈魂魄未歸來，一個咁簡單嘅修復都要拖到天荒地老，你話香港點會唔日漸沉淪吖？

功夫茶警告你哋班官僚，自己生活安逸富泰就忘記百姓水深火熱，連一啲休閒設施、歷史遺迹都唔肯的起心肝去搞好，一橋一燈之不治，又點叫小民相信你哋班冇靈魂廢官可以止暴制亂啊！