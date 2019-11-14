產評：中國放水陷兩難　香港經濟無藥救

中國通脹在豬價上升下急飆，一定程度限制了貨幣政策的靈活性，鬆緊度如何拿捏，確是兩難。中、港經濟一脈相承，內地經濟差，香港經濟亦不會好。豈料禍不單行，如今香港社會動盪加劇，多項關鍵經濟指標響警號。繼續沉淪下去，只怕最終藥石罔效，欲救無從！

中國第三季國內生產總值（GDP）增長放緩至6%，創有紀錄以來新低，證明中美貿易戰開打逾年，對內地經濟的打擊逐漸浮現。事實上，內地出口及製造業備受關稅和外資撤離所打擊，加上近幾年中國內需增長依賴樓市飆升所帶來的財富效應推動，如今樓市升不起亦跌不得，內需動力減弱，經濟增長失速，明年的景氣實不容樂觀。故見官方一再強調，要高度關注新春前後就業市場的變化，以防再添不穩定因素。

理論上，全球央行都在減息，中國人民銀行亦有減息谷經濟的空間。偏偏中國十月份的居民消費價格指數（CPI）同比上升達3.8%，其中豬肉價格升幅逾倍，致使通脹形勢與全球背道而馳，亦令人行在減息方面多一重顧慮。今年來，人行主要透過降低存款準備金率等措施來降低企業融資成本，配以積極的財政政策，支持地方基建投資，卻始終未敢貿然減息，更別論大開水喉「放水」救市。挨年近晚，市場流動性風險增加，貨幣政策會否醞釀變化，而中國今日將公布多項經濟數據，料可為政策方向提供更多指引。

至於香港，去年第四季以來，中美貿易戰已開始拖累本地經濟增長，再加上六月以來社會亂局愈演愈烈，內地訪港旅客卻步，零售業首當其衝，打擊旺區商舖市道。另一方面，企業投資轉軚，加上本地資金撤走，經濟百上加斤。海外研究監測香港經濟的七個高頻指標顯示，企業信心、貿易、零售和旅遊皆亮紅燈，可見社會日復日的亂下去，經濟還可以捱多久？

令人擔憂的是，今次香港亂局下，與內地之間的價值觀矛盾凸顯，難望中國再如○三年及○八年般出手助港，一則中國今時今日的經濟狀況大不如前，自顧不暇；二則兩地關係倒退，只怕任何區域合作都變得事倍功半。

更令香港人沮喪的是，這些年香港禮崩樂壞，「港人治港」變成「廢人治港」，經濟競爭力大不如前，多項國際排名不斷下滑。如今社會更已近乎陷入無政府狀態，在外資眼中，已變成一個「生人勿近」的市場。老本敗光了，香港人要自救，實不知該從何說起！