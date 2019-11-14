世界視線：土國釋恐怖分子　西方接招左右難

土耳其政府宣布，將遣返回教極端組織伊斯蘭國（IS）的恐怖分子。據報道，一名來自美國的組織成員已被驅逐出境，同日亦有德國及丹麥公民被遣返。與此同時，土國正着手安排遣返來自其他歐洲國家的IS成員。

土耳其總統埃爾多安早前透露，目前土國國內共囚禁約一千二百名IS成員，並在敍利亞擒獲近三百人。該國內政部部長蘇爾努則強調，土耳其「不是任何國家IS分子的酒店」。事實上，將IS成員當作「人肉炸彈」的做法並不新鮮，當美國還是跟在敍利亞的庫爾德族武裝組織合作時，總統特朗普就曾揚言，美方會將在敍國俘虜的八百多名IS外國戰士遣返原籍。

土耳其當局自十月初對敍利亞東北部發動軍事行動後，外界即擔憂庫族關押的數千名外籍IS俘虜的去向。對於這些燙手山芋，歐洲各國甩之唯恐不及，部分國家乾脆取消相關武裝分子及其家人的國籍。原因明顯不過，西方國家打官司往往是曠日持久的事，誰也不能保證相關武裝人員不會因為「程序問題」而打官司得直，成為埋藏在社會中的計時炸彈。

這就難怪雖然聯合國一再敦促各國對本國的公民負責，結果卻被當耳邊風，美國及法國等迄今僅接收十多名IS成員。更有甚者，這些國家自己不願面對，卻讓伊拉克幹髒活，不少外國國民被轉移到伊拉克受審，四名法國籍IS成員較早前在伊拉克被判死刑，便引發極大爭議。當然，對於伊拉克來說，這可是個不錯的「商機」。有傳伊方提出在首都巴格達「幫忙」審訊外國IS成員並將他們判刑，前提是以美國為首的聯軍承擔相關的高昂成本，每名疑犯每年收取二百萬美元，又或者是一次過收取二十億美元的「審訊一條龍」服務。

除了IS武裝分子，土耳其境內還有數以百萬計的敍利亞難民，土國當局早前就曾揚言，除非歐洲各國同意在敍利亞建立安全區，否則將對敍國難民「打開大門」，讓他們自行湧到歐洲。埃爾多安手執此兩大「王牌」，難怪西方國家投鼠忌器。