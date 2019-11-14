神州觀察：涉瞞第二波疫情　豬瘟困局仍難解

內地自去年八月爆發首例非洲豬瘟開始，當局就拍胸口表示會有效防疫控疫，結果不到九個月已全面失守。之後更死撐疫情總體可控，每每只作零星通報，當中究竟隱瞞了多少個案不得而知，但日益飆升的豬肉價格卻在提醒當局，一味隱瞞真相只會令問題愈來愈嚴重，還是實事求是為好。

有內媒報道，江蘇、山東等爆發過非洲豬瘟的一些地區，疑於今年夏天再爆第二波疫情，且規模較前次更廣。譬如在江蘇，連雲港市有養豬戶兩個養豬場的八百頭豬死剩四十幾頭；灌雲縣亦有豬農所養六百多頭豬，於兩個月內死了六百頭。惟據官方通報，江蘇今年以來只有一宗年初發生於宿遷市某縣的豬瘟疫情，面對媒體追問，當地官方支支吾吾，不願多談。

事實上，早在遼寧省爆出首例非洲豬瘟疫情半個月後，江蘇連雲港就已成為全國第三個爆疫地區，而於兩個月後，當地再有鄉鎮數間養豬場出現大量活豬死亡情況，惟當地官方指是「季節性豬瘟」，並拒絕送檢。今年二月，連雲港市灌雲縣某村莊的河溝中被揭漂浮大量豬屍，惡臭連天，當地村民多方反映皆不獲理會。如今當地再爆豬瘟疫情，據指是因違規將之前撲殺的染疫豬隻直接埋在地下，下雨後病毒經地下水再度傳播所致。

山東的情況亦好不到哪裏，雖然當局公布的首次爆疫時間在今年二月，惟據媒體早前調查指，山東濰坊、臨沂等地亦於遼寧「首疫」後不久就被波及，當地政府同樣不予確認疫情。遺憾的是，在揭露該事件的媒體網頁上，目前已搜尋不到相關報道，可見當局不但隱瞞疫情有方，事後封鎖消息亦動作麻利，只是此舉明顯屬於掩耳盜鈴，工夫完全用錯了地方。

可以見到，非洲豬瘟爆發至今已一年有餘，當局既無解困之法，更令眾多養豬戶損失慘重，老百姓不但要捱貴價豬肉，甚至有錢亦未必能買得到，大排長龍之餘還需具備劉翔那樣的衝刺速度，再不就得像喪屍一樣不顧儀態瘋搶豬肉，甚至有變態之人以此為藉口，殘忍地將貓狗劏了來食。疫情造成的影響已輻射至社會各個層面，若當局放多點心思於防疫工作上，便不會淪落到今日之田地，民眾便不需如此遭罪。

更叫人擔憂的是，一些養殖戶病急亂投醫，大量使用安全性極低的「地下疫苗」，反令豬隻死得更多，損失更大。而隱瞞疫情不報的亦遠非只有江蘇、山東，像廣東、山西等地在對疑似非洲豬瘟的統計中皆不乏類似問題，當局雖表示對此「零容忍」，奈何為逃避責任，總有地方陽奉陰違，防疫工作仍困難重重。