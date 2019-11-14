中央政府說，香港首要止暴制亂，特區政府唯唯諾諾，卻還是拖拖拉拉，不太願意。

香港今次藉反修訂《逃犯條例》發動的所謂革命，實際是既得利益者的反革命，目的是捍衞和擴大既得利益者已有的利益，方法是迫使政府就範讓步，按他們的利益來改變制度、政策與措施。這個過程必然會侵蝕基層和與他們不合作的其他既得利益者的利益，基本屬於利益爭奪，道義原則不過是謊言藉口。參加者包括香港宗教團體的成員，很容易令人與歷史比較。

一二○四年十字軍攻陷君士坦丁堡，原來第四次十字軍東征目的是攻擊伊斯蘭在中東的土地，結果轉為攻擊同屬天主教的拜占庭帝國，為的是掠奪拜占庭積累上千年的財富。今天美國宣揚的文明衝突，與伊斯蘭教作戰，從阿富汗到伊拉克、敍利亞，實際卻是石油之爭、資源之爭，與民主、人權、自由無關，而且是背道而馳，大肆破壞。

同樣地，香港的一些教徒，在香港發動反革命，真的是為了與共產黨作正邪之戰嗎？參與者當中或許有人無知到要相信黎智英的「英勇殉道」，但大多數不也是為了他們的既得利益和利益進一步增加而鬥爭嗎？

一個最簡單的道理：怎可以用暴力的反民主、反自由、反人權來爭取民主、自由、人權？這樣爭取回來的，豈不是助紂為虐，變成少數野心家和既得利益者的反革命成功，重建以宗教作為掩飾的反革命政權、反革命制度？

由於是既得利益者的反革命，而香港最大的既得利益者是公務員，特別是掌權的政務官，此所以在止暴制亂的過程中，有公務員公開參加示威暴亂，在法律和政策執行中，不是刁難阻礙，便是拖拉怠慢。而最大既得利益者在最高層，因此我們便看到整個特區政府不願意執法，有法不依地縱容暴亂的惡化。

一些退休高官公開反對止暴制亂，正可反映這些殖民地培養出來的高官的心態與取向，他們還是在享受着豐厚的退休福利，也不用為他們任內在香港社會造成的問題與失誤而負上任何責任。批評政府，支持示威暴亂，既反映他們的既得利益，也可以爭取示威暴亂者的掌聲，香港的暴亂破壞基本上損害不了他們的退休待遇與生活，而基層老百姓的生計從來不在他們的計算和擔憂之中。

當特區政府上、中層充斥着對這場反革命的同情者、支持者與參與者，中央政府若還是讓特區政府來止暴制亂，便不知到何年何月才可遏止，或許要等到特區政府投降或警隊潰散。