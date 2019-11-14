中央全面管治權問題，從二○一四年國務院「白皮書」到十九大政治報告再到四中全會新聞公告，「中央文件」一個接一個、一個比一個寫得有鼻有眼，然而五年歲月換來的是五個月的暴亂愈演愈烈。不要說中央全面管治權了，連中央最起碼的權威，在香港這片「皇天后土」，在七百萬子民心中自損自殘。

香港在水深火熱之中，百姓有倒懸之苦。這場人為的大災難不僅是「天地不仁，以萬物為芻狗」，更是「聖人不仁，以百姓為芻狗」。不僅如此，朝廷還要對這場大災難負起「第一責任」的特首林鄭月娥大讚特讚，對她的工作充分肯定。翻開二十四史，未曾有如此荒謬絕倫之事也，這大概只有在「一國兩制」這個「天才構想」、「制度創新」之下才能存在吧。

試想，如果是內地任何一個省市發生暴亂，朝廷能袖手旁觀五個月嗎？能對當地大吏還讚譽有加嗎？只有在「一國兩制」之下，把五十年不變當成五十年不管之下，才能鬧出這樣的國際大笑話。這是一個讓人笑不出來的笑話，一個讓人悲痛欲絕的笑話，一個讓香港百姓對朝廷無比寒心的笑話。

然而朝廷至今無動於衷，不知是老謀深算還是冷漠無情。如此這般，香港不能不謠言滿天，反對派大做文章，建制派無所適從，反中亂港輿論佔盡上風，林鄭的綏靖投降、縱暴容亂路線大行其道，暴亂愈演愈烈！

朝廷對這場暴亂的性質、危險性和災難性十分清楚，也知道無論是自己動手還是香江府衙動手，以現有的力量和法律平亂都不是難事，區別在於朝廷動手，後續麻煩較大，國際影響較糟，這樣的「髒活」，既然是香江府衙惹出來的，那就應該讓林鄭自己搞掂，誰弄出來的麻煩誰自理。

可是，朝廷似乎不明白以林鄭月娥的背景和能力，是不可能全力以赴止暴制亂的。若說暴亂初始，朝廷對此估計不足，但到了現在絕不應該也。事到如今，這個活再髒也要接手了，否則將負盡香港蒼生社稷也。