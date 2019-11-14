都說香港的大學已成為暴力大學，其實還不夠貼切，應該稱為恐怖大學才對，黑衣學生的所作所為與恐怖分子根本沒有分別，豈止是暴徒而已。中文大學最誇張，儼然淪為血肉戰場，黑衣人在校園四處設置路障，並且焚燒校巴，更以弓箭、標槍及磚頭等作為武器，與警方激戰十幾個小時。理工大學的黑衣學生則從天橋向下拋擲硬物，部分甚至直接瞄準經過的車輛；香港大學也不遑多讓，黑衣人在天橋上拋物擲石，有路過的電單車險被擊中，有嘗試清除路障的市民更被擊穿頭部。這分明是要奪人命，哪是甚麼爭取民主公義！

黑衣學生喪心病狂，各間大學紛紛失控，這種學校還值得繼續辦下去嗎？他們高叫「解散警隊」、「解散政府」，實際上最應解散的恰恰是這些毀人子弟、禍港殃民的恐怖大學。最尷尬的是中大校長段崇智，一時被罵為「段狗」，一時被稱為「段爸」，為了討好黑衣學生而不分是非，企圖阻止警方進入校園執法，結果自討沒趣，落了個不人不狗的下場。

正是因為校方姑息縱容，學生才會走火入魔。校方無視黑衣學生在校園打砸破壞，甚至攻擊內地學生和教授，反而百般阻止警方進入校園執法，這到底是甚麼邏輯？別說學校並非私人地方，即使是私人地方，只要有人犯法，警方都有權執法，這是最基本的法律常識。黑衣學生狂妄無知也就罷了，堂堂大學校長竟也蠻不講理，寧非咄咄怪事？按照他們的邏輯，假如有人在校園或商場殺人放火，難道警方也不能入內執法？

正如有人所說，最大的悲劇不是壞人的囂張，而是好人的過度沉默。香港之所以沉淪，大學之所以墮落，不僅因為有太多人過度沉默，更因為有太多人助紂為虐。對於大學校園愈演愈烈的恐怖暴力行為，稍有良知的市民無不深惡痛絕，偏偏有些人還在美化暴力、縱容暴徒，這種社會還有藥可救嗎？