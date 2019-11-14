星期二晚，相信留意時事的香港人，看見電視上新聞的直播，目睹中文大學校園發生的火爆衝突，心情都很難平復，一邊是執法者，一邊是社會未來的精英分子，自己人打自己人，而且發生在香港最高學府之一，淪為戰場硝煙四起，催淚彈橡膠子彈橫飛，水炮車強攻，而學生就像恐怖分子，射火燄箭擲汽油彈，若非有前任及現任校長從中斡旋，警方一度放緩攻勢及撤退，恐怕已經死傷枕藉。

互聯網上的討論區不斷有人呼籲前往中大支援學生，不少市民在封路的情況下寧願徒步走向馬料水，組成人鏈傳送物資。警方的手法當然引起爭議，其實事件還有兩點值得注意，第一是再次反映互聯網討論區的號召力，的確一呼百應，利用感性的標題例如「求援」及「無助」等字眼吸睛，挑起民眾的情緒，屢試不爽。雖然前陣子律政司申請禁制令，顯然收效不大，那個連登討論區依然是香火旺盛，煽動暴力的貼子比比皆是，政府還有《緊急法》的權力可以封網拉人，現在卻任由網民胡作妄為，令人懷疑止暴制亂的決心有多大。

另外，相信有部分政府中人會以為香港人貪生怕死，口頭上強硬，實際上隨時屈服於武力下，但事實擺在眼前，離地萬丈的政府依舊錯判形勢，不察民情。許多被捕的示威者並非全副武裝的暴徒，只是受到當時的氣氛及環境影響而一時衝動下參與，而且警方武力鎮壓被大肆渲染，形成民眾仇警的情緒，如熊熊烈火一發不可收拾。無論你是站在哪一陣營，對這個計時炸彈絕對不能視若無睹。對暴徒採取鐵腕手段強硬鎮壓，回復社會秩序，是應有之道，但是安撫民心，免令其他市民投往反對派陣營亦非常重要。這是講求文宣的年代，林鄭卻是典型的公關災難，每次發言撐警都像火上加油，在這香港生死存亡時刻，少說話多做事為妙，特首為何還不明白？