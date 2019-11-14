看反修例暴亂新聞實在覺得難過，電視播出的，都是黑衣蒙面人堵路、縱火、擲汽油彈、與警方對峙，而來來去去都只得警方單打獨鬥。這是一場蔓延全香港、影響每一個市民的大事，怎可能單靠三萬個警察應付？

這場暴亂規模之大，牽涉人數之多，社會財物損失之巨，應已超過一九六七年的左派暴動，說是內戰也不算誇張。這麼大規模，影響幅度這麼大、這麼深遠，怎可能不發動全香港的力量對付？

首要工作，是整頓特區政府管治班子，要求所有行政會議成員和政治任命的司局級官員表態絕對效忠。局勢已進入緊急狀態，恍如作戰，這場仗許勝不許敗，連特首的內閣也不團結、不全力護航，怎可能打下去？如果有內閣要員和高官不肯站隊，應立即撤換。各政府部門也應清理下屬，嚴守公務員中立守則，擺明對着幹的，立即清除。建立方向統一、步伐一致的隊伍後，需要定時向全港發布政府消息，至少每周集體見一次記者，以示團結。團隊的內部會議不妨開放，集思廣益，但會議一旦下了結論，便需摒除己見，一致護航。

既然已進入戰時狀態，特首下面應成立心戰室（War Room），挑選最合適的內閣成員一同策劃，釐定作戰方針，交付各部門執行。心戰室也應配備各個機動小組支援，做好情報工作，洞悉對方的行動策略和文宣攻勢，針對性及時回應，迎頭痛擊。要組織反情報行動，適當階段反客為主，全面反擊。心戰室應該是特區政府的神經中樞，戰時的最高領導機關，下面各部門都要聽指揮。六七暴動時，港督宣布緊急法例，由政府新聞處連同香港電台統一發布新聞，交各傳媒刊登。如有傳媒刊登未經核實的虛假新聞，報社即時封閉，督印人和印刷商立刻拘禁。

各部門也應成立戰時行動小組，優先分配人力資源，配合作戰，不能再一盤散沙。在具體問題上也應結合不同部門一致行動，例如清理路障，如果警方有消防人員和食環署人員一致行動，配備貨車，減輕警方在急救傷者和清除雜物的負擔，肯定事半功倍。

昔日港英應付六七暴動，會動員各民間組織如各大商會、教會、重要社團甚至街坊會、同鄉會等表態，登報發聲明支持政府止暴制亂。發動各地區團體監視區內情況，見有突發事件立即向本區警署匯報。另外，也發動各輔助性隊伍如民安隊、聖約翰救傷隊、醫療輔助隊等特勤候命，負責後勤工作，減輕正規紀律部隊的經常性工作負擔，好令他們騰出人手應付突發性緊急事故。

怎麼這些應急措施今天都忘記了？