上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。黑暴為了垂死掙扎，瘋狂施展各種恐襲手段務求製造寒蟬效應，誰反對他們就用油淋復用火燒；誰不響應三罷就暴力堵路，甚至向行駛中的東鐵投擲汽油彈，連警署也被反鎖再火燒。暴徒喪心病狂，反對他們的市民不敢作聲，商戶無法正常做生意，高官使把口止暴制亂，香港滑入萬劫不復的深淵。

顯而易見，暴徒絕地反撲，手段更趨極端化、恐怖化。上水、銅鑼灣都有暴徒在緊貼民居的店舖縱火；網上傳出暴徒燒毀沙田電箱導致附近多幢大廈停電；昨日更有人欲圍堵港交所。至於襲擊鐵路更是恐怖分子慣常手段，放諸任何地方，政府都必定會列為恐怖襲擊。到目前為止還未搞出大規模人命傷亡只是幸運，但幸運之神還會眷顧香港嗎？

偏偏特區政府仍然踢都唔郁，如同老僧入定，別說定性恐襲，連定性暴動也不敢，遑論宣布香港進入緊急狀態。特朗普為禁絕中國電訊商華為與美企有業務往來，不惜簽署行政命令，以國家安全為名，宣布進入「全國緊急狀態」。現在香港的情況顯然比美國危急十萬八千倍，林鄭居然仍當香港正常，連全港停課也拖到昨日才宣布，這不是草菅人命是甚麼？

張建宗又出來重複「暴力破壞沒有出路，不會得逞，特區政府有能力、有決心止暴制亂，全力支援警方果斷執法」的廢話，但說的和做的是兩回事，政府部門各自為政，消防處淪為暴徒大本營，全力支援警方執法云乎哉！

連月來飽受暴徒蹂躪近二百次的連鎖零食店無法正常做生意，福建籍老闆再次哀求暴徒高抬貴手，強調公司同黑社會無關，但暴徒會聽嗎？在香港做生意做到如此慘情，史上未見，政府之無能有目共睹。市民和商戶到底還有甚麼方法自保，政府還有甚麼方法止暴制亂，請林鄭和張建宗教教大家！