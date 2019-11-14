筆者對香港中文大學不陌生，曾經在該校學習。校園對外開放，畢業之後，我偶爾還會帶同長輩親人驅車上山，吃個下午茶，望着吐露港的落霞，在那裏度過一段段美好時光。如今親人已逝，往事如煙，但我跟中大的情還是濃得化不開。日前，警察進攻校園，校內硝煙四起，場面恍如電影情節，看着看着，我的眼眶不禁濕潤，渾不知一切所為何來。

不少網上輿論以至中大校友都說，是特區暴政在摧毀校園。但我不禁要問，隔着吐露港也能看到的硝煙是誰燃起？好像不是警察，而是校內年輕人自己幹的。師弟妹們或許會辯稱：因為警察強攻，我們才要自衞。

但警察好端端的，為甚麼要走近中大？雙方攻守時，中大有同學出言不遜，嘲笑執行任務的警員，當年的學業成績大多考不進中大。師弟妹們，不是的，慢說督察級，就是員佐級警察，很多都是大學畢業生。況且，就算他們本身不是大學生，可能也會有弟妹子女正在中大就讀，要是沒原因，又怎會騷擾校園？

實際上，是因為近日有人從大學校園附近，向鐵路及公路投擲雜物，對行駛中的火車、汽車造成安全威脅，警方才要設法進入學校，制止這種危險行為。大學生對社會有訴求，卻用危害社會安全的方式來表達，同學們，你認為這方法真的對嗎？

這幾天，中文大學附近的道路使用者安全受威脅，他們自然會報警求助，警方又豈能撒手不管？既不能不管，就一定要到校園附近執法，這是警察的職責所在，試問何錯之有？

中大的外地生、內地生也有不少，若香港學生有訴求就可隨便以破壞公眾秩序作威脅，要是有一天外地和內地生有不滿，是否也可這樣做？那不可能吧，文明社會就該守文明的規矩，是大學生的，就更應講文明。