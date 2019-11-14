烈燄焚城，暴行毀港，政府管治無能，香港全面失控！過去三天，香港人肯定百感交集，尤其令人悲憤莫名的是，政府投入巨大資源在專上教育，卻培訓出一大班暴徒！反修例風暴逾五個月，警方至本月初拘捕逾三千人，其中有超過七百名大專學生。被外界指為「暴大」的中文大學，日前更變成血肉戰場，由日激戰到夜，催淚彈橫飛，汽油彈狂掟！據悉，全日中大共有六十人受傷！

至於黑衣人嘅暴行，則愈嚟愈升級，汽油彈掟得不亦樂乎，沙田富豪花園附近有大批示威者包圍破壞一輛警車，示威者向車內投擲汽油彈，警車最終被燒至只剩下車架！黑衣人又破壞九龍塘又一城商場，邊呼嘯邊打爆玻璃，其後更火燒巨型聖誕樹，火光熊熊，幸得保安員拖來消防喉滅火，否則再燒下去，後果不堪設想！

至於癱瘓全港交通行動，港鐵東鐵線成為重災區，路軌及架空電纜均被惡意破壞，紅磡站有暴徒向路軌掟汽油彈，上水站有列車被掟汽油彈，車廂一片火光！此外，暴徒堵塞道路，燃燒雜物，刺穿巴士車胎，噴污車頭擋風玻璃……

大規模堵路、縱火、破壞下，香港恍如末世，滿目瘡痍！事實上，市民想上班、學生想返學也十分困難，港鐵隨時關閘停車，巴士又改道甚至停駛，坐的士亦不容易，部分司機坐地起價，不過喺冇警時分，亂世求生，你情我願，老朽都明白！

然而，林鄭月娥活在禮賓府，只會廢噏無謂，她說：網上有人鼓吹堵路，目的是令香港社會停擺，若政府貿然把某些正常活動包括上學停下來，將跌入圈套。阿哥，小市民都唔想跌入圈套，都想振翅高飛，你班廢柴一味口爽，學生返學安危都擲給家長自行決定，未能準時返工嘅打工仔就叫老闆體諒，你話納稅人要政府嚟托鐵咩！廢噏誤港，止暴制亂無能，一個二個唔該問責下台！