中美經貿談判又陷入特朗普的扭擰漩渦，國家商務部早前罕有發表立場，指雙方逐步取消已加的關稅是重要協議內容，誰料特朗普一句沒同意，便把中美貿談打回原點。近日有外媒放風，指中美雙方領導人可能在十二月於某一地點會面，並簽署階段性協議，這一次信不信好呢？

首先看簽約的時間，為甚麼是十二月？之前傳過的時間是十一月中，然後是十一月之內，現在又是十二月。其實，十二月並非無的放矢，按照美國之前威脅對華加稅的時間表，下一個再加關稅的時間是十二月十五日，美國屆時會對價值一千六百億美元的中國商品加徵關稅，因此，十二月十五日似是一條死線。

不過，這條死線並不只是針對中國，美國同樣受影響，過去哪一次美國加徵關稅後，中國沒有報復？所以，這次若沒有階段性協議，中美都是輸家，而忙於競選的特朗普及其團隊的壓力似乎更大。

畢竟，特朗普現正處於內政外務一片焦頭爛額的危局。他發出沒同意取消關稅的言論後幾天，轉過頭已在紐約經濟俱樂部發表演說，指美國同中國接近達成首階段貿易協議。有多接近？他當然不細說，雖然為自己塗脂抹粉一番，稱美國只會接受有利當地的事，但其言論重點只不過是把美國經濟低增長、高通脹的問題歸咎於美國多任前總統，尤其是對手民主黨的總統。

中方又如何？今次商務部不再吱聲，任由美國自說自話，但官媒卻發放了立場強硬的代言，指中方不會在磋商中作過多讓步，磋商應以中美結束貿易戰為目標，否則看不到有締結階段性協議的必要。也有官媒放言，指中國在這一次談判中已經作出不少讓步，若美國對逐步撤銷關稅沒有更多表態，中國應硬須硬。

看來，中美貿談未必是好事多磨，而是比併誰的手瓜更硬，比併未分高下，拉鋸當然要繼續。