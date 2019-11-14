隨着高等教育愈來愈普及，成功入讀大學變得愈發稀鬆平常。有美國傳媒近日向年輕人調查，了解他們對學歷的看法，發現在不少受訪者仍然深信大學學位重要性的同時，不少人認為擁有高中學位已足夠。該調查亦發現，大部分來自十三至二十九歲年齡階層的人認為，擁有大學學位可以讓他們走上致富之路，但同時有四成人認為，擁有高中學位已足夠應付未來的工作；認同職場工作經驗比任何學位重要者，亦大有人在。

年輕人間的「大學無用論」並非新鮮。傳出有意代表民主黨競逐明年大選的億萬富豪彭博，幾年前在擔任紐約市市長時就曾表示，對於大多數年輕人，與其入哈佛讀大學，不如去做水喉技工。他指出，當前面臨最大困難的人，是那些既當不上火箭科學家、又無法成為班上頂尖精英的大學生，當個水喉匠的出路，真的比打崩頭擠進哈佛來得划算。原因是該工種需要專業技能，毋須擔心職位被外判到海外，又或者被人工智能所取代。

相對於彭博說出這番話時，幾年間人工智能的普及程度愈來愈高，人類被機器人所「淘汰」，再也不是科幻小說的題材。以色列歷史學家赫拉利在其名作《未來簡史》大膽預測，人工智能技術在許多領域的表現將會超過人類，例如駕駛汽車及診斷疾病等，皆比人類可靠，在未來，大部分的工作崗位將被機器人所取代，全球幾十億人將淪為「無用階層」。

「水喉匠勝哈佛生」的論調之所以聽起來合情合理，還在於前者不用每年花幾十萬港元大學學費。在美國，不少畢業生直到四、五十歲還在償還學費，前總統奧巴馬也是當上參議員後才還清學貸。事實上，美國的高等教育費用高昂，舉世皆知，據估計，目前有數千萬人正背負沉重的學貸負擔，總額達一萬六千億美元，相當於美國去年GDP的百分之八。民主黨佛蒙特州參議員桑德斯就建議將全國學生的債務一筆過取消，相關費用由華爾街買單。

「無用階層」的出現，未必會在短期內發生，但工業自動化導致職位流失，卻是美國今天面對的事實。有統計數據表明，美國製造業近年被機器取代的職位數字，比外判到墨西哥及中國的職位更多。由此觀之，特朗普的「用美國人、僱美國人」更多只是一句漂亮的競選口號，作為跟中國大打貿易戰的藉口。

值得注意的是，人工智能的興起，已成為主流政客的關注焦點。民主黨華裔總統參選人楊安澤指出，美國在製造業和服務業的工作損失，百分之八十是因為被人工智能和機器所取代，而不是移民或貿易政策。然而，楊安澤提出的應對方法，也只是向每個美國人每個月無條件發放一千美元「自由紅利」，而不是引導民眾如何「抗衡」人工智能。

當然，話又得說回來，如果「大學無用論」真的成立，荷里活女星就不用因為把女兒送進名校而不擇手段，最終身陷囹圄了。問題是，一張「沙紙」背後所代表的，到底是學生的知識和能力，還是既得利益高層圈子的一張通行證？