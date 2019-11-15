功夫茶：泳池授泳無王管　康署懶理惹眾怒

「每年的春夏之交，夏秋之交，秋冬之交和冬春之交，各要變換一次衣服。但是人們往往在那『之交』不會變換衣服，要鬧出些毛病來，這就是由於習慣的力量。」功夫茶突然間諗起毛澤東呢幾句說話，就係睇咗申訴專員主動調查康文署做嘢嘅態度，一言以蔽之，就係安於「習慣」，凡事手指指，以為有面子，就好官我自為之！

嗱！申訴專員公署表示，因過去不時收到市民有關公眾泳池泳線分配問題嘅投訴，公署沒有「事不關己，高高掛起」嘅港產官僚慣性心態，於是主動調查，收集了不少有關意見，認為康文署以為劃定一個「公眾授泳區」，啲人就會有規有矩，安守我本分，不會影響或滋擾到其他泳客。

唉！康文署啲廢官肯定唔知乜嘢叫做「為之於未有，治之於未亂」；好心唔好咁怠政喇，劃個區出來，咁就大安旨意以為搞掂？仲有冇兒戲啲啊？劃個「小販販賣區」，你試吓冇人管理得唔得？三歲細路都知唔得喇！喂，你估香港人好守規矩咩，無人規管，到時誰大誰惡，誰就霸最多攤檔啦！

家陣康文署四十四個公眾泳池中，有九個設立咗「公眾授泳區」。申訴專員初步一查，就發現康文署仍未就設立「公眾授泳區」制訂統一機制。即係咁，有泳客喺「公眾授泳區」內進行私人或集體授泳活動，對其習泳嘅學生呼呼喝喝，有時聲浪難免過大；又或者太多學生習泳，一起「鵝鵝鵝，曲項向天歌」，碧波蕩漾樂極忘形，難免對其他泳客帶來滋擾！

嗱！申訴專員就話喇，康文署應該考慮制訂統一機制，訂出一些措施，將唔同需要嘅泳客分流，劃定唔同時段，紓緩參與授泳活動人士同其他泳客之間嘅摩擦，咁就啱喇。呢！依家發現問題，又有申訴專員苦口婆心規勸，「病已成而後藥之，亂已成而後治之」，康文署啲官僚，唔好又意見接受，態度照舊啊！

講開又講，官僚處事就係安於習慣，冇嘢㗎，淡淡定，有錢剩！多一事不如少一事，反正又係個個月出糧、年年咁加薪！嗱！申訴專員又指出有服刑嘅獨居公屋租戶，因社署停發綜援導致欠租而被房委會收回單位，佢哋刑滿出獄失去住所又要重新輪候，如此折騰刑滿出獄嘅人士，公署認為房署應加強與社署嘅通報機制，盡早跟進，避免租戶因欠租而失去其居所，同埋未能獲發保證書嘅機會，變相製造另一個社會問題！

唉！官僚係時候改變安於習慣嘅心態啦！再凡事側側膊唔多覺，民怨沸騰，一旦爆煲，神仙都難救。勿謂功夫茶言之不預也：布衣之怒，一人一篤口水都浸瓜你哋啊！