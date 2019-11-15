世界視線：西班牙統派勝選　加泰獨立路更遙

由工人社會黨（PSOE）領導的西班牙政府，完成對加泰羅尼亞獨派領袖的強硬制裁後旋即舉行大選，這場投票自然成為民意對加泰獨統意向的晴雨表。結果不僅首相桑切斯成功衞冕，執政黨還控制了加泰首府巴塞隆拿的國會議席。這說明執政黨的統派立場獲得民意認可，加泰獨派的激進行動反令自身陷入困境。

加泰獨派領袖單方面在自治區推行獨立公投，結果九名領袖上月被最高法院重判九至十三年。事件激起獨派民眾強烈反應，他們佔領政府大樓、圍堵機場、阻塞來往西班牙與法國之間的高速公路，試圖引起國際社會關注。然而，大選結果顯示獨派種種激進行動反而令其獨立訴求更渺茫。首先，大選結果不僅證實執政黨獲得民意認可，而且造就右翼強硬統派抬頭，反對加泰獨立的極右翼民聲黨（VOX）由廿四席大增至五十二席。相比之下，三個支持加泰獨立的黨派，合共只獲得廿三席。極右力量在國會的勢力上升，便會促使西班牙政府以更嚴厲手段打擊加泰獨立運動。

其次，投票反映加泰民眾在統獨問題上的分裂。巴塞隆拿作為加泰自治區的政治經濟中心，國會議席卻落到執政黨手裏，這說明加泰民眾在獨立問題上並非鐵板一塊。有選民直言獨派領袖過於簡化加泰的政治問題，加泰人與西班牙人在當地已共同生活了數個世紀，不是一場公投就可以分家。獨派近期的激進行動更導致一些民眾敬而遠之。

最後，加泰獨派的行動亦未能爭取到歐美的理解與支持。今次大選前後，歐美各國政府並未就加泰局勢發表「干涉西班牙內政」的言論。各國媒體則更為關注民聲黨坐大，是否會與歐洲其他國家的極右翼政黨合流，從而影響歐洲的政治氣候。

基於以上三點，可以說加泰獨派的激進行動已帶來反效果，使之在西班牙國內外都陷入困局。今次大選結果說明，統獨黨派之間展開政治協商，是最受民眾認受的選項。但若獨派堅持走激進路線，而統派轉為強硬右傾，則西班牙將面臨更激烈的族群分裂與政治碰撞。