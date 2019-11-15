正論：烽火連天幹道癱瘓　廢官無能港劫難逃

黑雲壓城城欲摧。黑暴持續五個多月，愈演愈暴力，愈演愈瘋狂，最近更發展至四處縱火、堵路毀鐵、癱瘓隧道、攻擊車輛，將港九新界所有幹道截斷，務求達到所謂「三罷」的效果，全面控制香港，同恐怖主義無異。面對交通命脈落入暴徒手中，尤其是新界東北猶如孤島死城，警方無能為力，港府束手無策。市民叫天不應，叫地不靈，香港儼然成為暴民統治的天下，寧不悲乎！

自從暴徒周一發起「大三罷」行動，香港的暴亂便進入更血腥更失控的一章，全港二十個主要路口出現堵路，多條往返香港及九龍、九龍及新界的主要幹道被封鎖，紅隧、吐露港公路更成暴徒必爭之地。中大在過去的周二與警方爆發大激戰，原因就是暴徒佔據中大二號橋，不斷向橋下吐露港公路拋擲雜物和汽油彈，嚴重威脅駕駛者人身安全。無奈警方在輿論壓力下綁手綁腳，不敢再進入校園執法，結果吐露港公路多日無法通車，九龍出入新界東北的主要道路被截斷，大埔、上水、粉嶺等地淪為孤島。加上東鐵列車被投擲汽油彈，路軌電纜被投擲雜物，幾乎全線陷入癱瘓，新界東北居民只能取道新界西經大欖隧道出荃灣再往返九龍市區，時間是平時的數倍、車費不菲還是其次，最怕突然又遇上暴力襲擊，汽油彈燒身，連性命都不保。

更何況，新界東北連接內地文錦渡、皇崗和沙頭角三個口岸，物流頻繁，說吐露港公路是香港其中一個最重要的交通要津也不誇張。戰略位置如此重要，這就是暴徒必須佔據中大二號橋、不惜與警方拚個你死我活的真正原因。外界動輒指摘警方強攻中大校園，卻對暴徒種種極端非法暴行隻字不提，更對中大淪為汽油彈「兵工廠」視若無睹，簡直不可理喻。有指中大內藏上百成千枚汽油彈，現在風高物燥，中大又被群山環繞，一旦發生火警，後果不堪設想。

另一方面，紅隧也是烽煙四起，猶如戰場。可以看見，暴徒連日向收費亭投擲汽油彈，多次快閃堵路，疑似理大學生更將校內設施拆毀再往紅隧路面拋下，已多次砸中車輛甚至移除路障的司機。暴徒愈玩愈激，視人命如草芥，已到了喪心病狂的地步，更不用說各區都有人向商舖縱火，「磚頭陣」隨處可見，市民和商戶人心惶惶，香港還有哪裏是安全？

烽火連天，無處話淒涼。香港陷入危急存亡之秋，已退無可退，但港府至今做過甚麼呢？交通幹道被堵，警方被動出擊，根本不夠警力平亂，即使成功驅散於一時，暴徒不旋踵散而復聚，沒完沒了。現在全港學校已被迫停課，隨着市民出門愈來愈困難，愈來愈危險，全港「被罷工」、「被罷市」只是遲早問題，特首林鄭月娥口口聲聲不會跌入暴徒設下的停擺圈套，現在聽來分外可笑，簡直是自欺欺人，一廂情願。

更可悲的是，港府止暴制亂無能，市民被迫自發行動，卻隨時惹上官非甚至性命不保。簡單如清理遍布十八區的連儂牆，有權執法的食環署、地政總署視若無睹，前者以不涉公眾衞生而置之不理，後者反而對飽受暴徒縱火滋擾而圍板自保的中資銀行發出清拆令追殺，甚至曾有市民撕紙，竟被警方以刑事毀壞罪拘捕，沒有最荒謬，只有更荒謬，更遑論由此引發的無窮血案。難怪有人問，受害商戶若聘請或自組「更練團」保護生命財產，一旦與暴徒發生衝突，是否也會被檢控？

最近有政黨發起「全民止暴」活動，呼籲港府在警力不足之下，讓市民一同參與清理路障及連儂牆等工作，出發點不是不好，但當警方都自身難保，誰能保證真正手無寸鐵的市民人身安全？日前有人與暴徒口角，繼而被暴徒淋油放火，變成火人，現在仍躺在深切治療部與死神搏鬥，顯見暴徒泯滅人性，殺人放火已成「新常態」，恐怖例子就在眼前，誰還敢挺身而出？港府有法不執、有責不問又無力保護市民，若市民遭暴徒「私了」，試問誰人負責？為何還要讓市民置身安全風險之中？

有識之士不斷指出，現在已不止是非常時期，而是瀕臨內戰時期，止暴制亂不是靠把口說了算，必須有實際行動。有政黨提出成立「止暴協調中心」，也有人建議設立「心戰室」，姑勿論名字如何，由專人統籌三司十三局五十六個部門共同合作應戰，由收集情報到作出兵力部署，務求做到如臂使指已是刻不容緩，否則香港根本沒有一線生機。問題是，林鄭政府至今唯唯諾諾，溫溫吞吞，絲毫表現不出有何意志和決心，《緊急法》不敢再用，請求中央出手更是萬萬不敢，前怕狼、後怕虎，在未戰先降的心態主導下，這場仗焉能不敗？香港焉能不死？

所見既可駭，所聞良可悲。今日的香港，退回唯暴力是尚、誰大誰惡誰正確的野蠻年代，法治失效，狼煙四起。日前有中大內地生倉皇坐上水警船逃命，令人慨嘆時光倒流到日軍侵華、香港淪陷的戰亂時期，誰能相信這是有百年文明的香港？生有時，死有時，或許現在已到了香港死亡的時候，將來史書會記下港人無能治港的醜陋一筆，讓後人留下陣陣訕笑、聲聲嘆息。