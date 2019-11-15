神州觀察：黑心建材蓋大廈　質量安全響警鐘

內地豆腐渣工程已到了令人髮指的地步，連高層建築也發現使用黑心建材，湖南長沙市近日發生一宗建築工程質量事故，一座在建高層建築竟然混凝土不達標，直接威脅百姓生命安全。

據報涉事建築主體結構已建至二十七層，但經檢測，砼（混凝土）強度僅達國家安全標準三分之一，經多次鑑定已無法進行結構加固，需將十二層以上全部拆除，之後另一在建高樓亦發現同樣問題。而造成此次質量事故的原因，是該項目採購了湖南拓宇混凝土公司攪拌的混凝土，涉及樓盤達一百多個，另有五十一個在建項目。

混凝土質量不達標，是造成工程質量事故常見原因之一，如混凝土強度達不到設計要求，將對結構的承載力帶來影響，輕則表面有裂縫，出現局部脫落現象；嚴重情況下則會導致建築坍塌，引發安全事故。近些年，因為混凝土、水泥等材料質量不合格導致建築物倒塌的事故並不少見，例如貴陽市最近就有在建項目因混凝土問題導致坍塌，釀成八死二傷慘劇。

涉事混凝土公司此番出事，其實早有端倪。二○一五年七月，該公司就曾被湖南省工商局列入「經營異常名錄」，後來更因無法履行債務，而被法院列入失信被執行人的「黑名單」。問題是，該公司無財產可執行法院還債判決，卻還能源源不斷向各地盤提供「問題混凝土」。更可怕的是，當地官方檢測機構竟能出具「合格」驗收證明，若非有網民舉報，當地政府依然還蒙在鼓裏，可見這又是一宗官商勾結的人禍事故，牽涉建設、施工、監理方甚至政府監管部門的責任。

諷刺的是，當地官方不是檢討疏於監管，竟然還因使用「問題混凝土」的建築尚未住人而「慶幸」。雖說「亡羊補牢，為時未晚」，但該公司之前提供的混凝土所建樓盤，又如何能確保沒有安全隱患呢？當地相關部門在追責過程中，須從豆腐渣工程的全鏈條着手，不放過每一個有責之人。內地近年除了橋樑、公路等頻現豆腐渣工程，樓盤深陷質量風波的新聞也屢見不鮮。百萬高檔洋房變補丁房、天花板現裂縫、地面水泥攙假、地板大面積空鼓，甚至不少知名樓盤都曾出現嚴重質量問題。「百年大計，質量第一」，這句中國建築界自我標榜的標語，如今看來更像是無情的笑話。

中國建築行業問題重重，主因是監管者錯位失位，變成貓鼠一家親，狼狽為奸，監管者不是為百姓嚴格把關，而是為被監管者保駕護航。而「問題混凝土」亦給全國各地高樓安全敲響警鐘，有關當局顯然有必要展開全國性的大檢查，消除隱患，切不可令百姓食不安心之後，住也不安心！