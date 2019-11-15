誰在阻礙香港的止暴制亂呢？

不是警隊，也不可能是中央政府，而只能是特區政府的領導層。或許我沒有足夠的證據能指證哪一位或哪幾位司局長在阻礙止暴制亂，或許作為特區政府之首的林鄭月娥不是主謀，但權在她的手，她要負起所有責任。

美國「顏色革命」的厲害之處，是內外勾結、內外夾攻。特區政府的前任高官都出來反對止暴制亂，他們的同僚，現任特區政府的高官與他們是否有所勾結、有所配合呢？他們是身在漢營，卻心在曹營。故此，小者是不作為，袖手旁觀，抗拒參與政府的政策努力；大者可能便是在政府內部主張抑制警隊工作，要求與暴民和解，提出特赦。他們的所為，客觀效果便是推動「顏色革命」，幫助外力奪取香港的治權。

止暴制亂的最大反對勢力，便是來自特區政府的高層，他們是伺機奪權，與暴民背後的策動者裏應外合。

一個簡單的理由是，各區的街頭暴亂還可說是影響有限，政府也找不到對手（這自然是政府的話來推卸責任），但是這幾天癱瘓了鐵路，並在中大封鎖了吐露港公路和大埔公路，斷絕新界東部的南北連接，影響極其重大。政府面對着半個新界的癱軟還是無動於衷，不去破解，這是為甚麼呢？

癱瘓的原因是暴徒在中大破壞港鐵大學站，擲雜物於吐露港公路，非法封鎖大埔公路的中大附近一段。這都只是幾百名暴徒的暴行，警方有足夠的武力來鎮壓，一是派警察守衞大學站，防止破壞；二是控制中大對外二號橋，不讓暴民襲擊吐露港公路；三是守衞大埔公路，給汽車通過。

這樣做未必需要攻入中大校園逮捕暴徒，只要武力封鎖兩條通路（大埔公路與中大有兩個連接口），便可以保障新界東的南北通道恢復連接。警方動用的前線力量不過是幾百人，卻可以把上千的暴民牽制在中大校園內。這樣做必然讓警隊前線控制中大校園的出入口處，與其讓暴徒在校園外道路建立防線，倒不如由警隊深入校園建立前進防線，禁制暴民攻擊道路、鐵路。

有人會說這是侵犯中大校園，但中大校園不是法外之地，明顯地暴民非法犯罪，並非法製造武器，為甚麼警察不能禁止？阻礙者包括中大校長，都應視作與暴民同犯，亦應逮捕。

先通道路，再集重兵在中大校園裏圍捕暴徒，便可以從源頭打垮暴徒大學聯校暴動的計劃。利害明顯，形勢清楚，政府為甚麼不做呢？不做，表明林鄭月娥以降是暴民的庇護者和支持者。