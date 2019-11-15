朝廷駐港機構日前發表聲明，對近日暴力違法分子的破壞活動全面升級，予以最強烈的譴責，並堅決支持特區政府、香港警方和司法機關「果斷採取一切必要手段，強力遏制打擊各種違法暴力行為和恐怖主義行徑，盡快止暴制亂、恢復秩序」。這是朝廷駐港機構對前一階段愈演愈烈的暴亂，由態度強烈一度轉為「低調」之後，再次重新強硬起來的表現，令人感到朝廷對林鄭月娥「止暴制亂」無能為力的容忍已就要爆煲，儘管今上剛剛見完林鄭，還誇獎了她的工作表現。

反中亂港暴徒的暴行以及林鄭月娥的無能，實在讓朝廷大大丟臉，實已讓香港的危局更深更廣，讓香港市民的生命、財產、安全遭受無可估量的損害，老百姓對林鄭月娥未能「止暴制亂」的怒火正在熊熊燃燒，不在暴徒們真縱火之下。

國人民意不可欺，港人民意不可欺，涉及到對國家主權、安全和香港根本利益造成極大威脅的破壞行動，不能長期任其囂張，愈演愈烈。對此，當年鄧老爺子明確表示不能退讓、不能久拖不決，否則人民不答應，「我們不能成為現代李鴻章」。

現在，朝廷駐港機構聲明，堅決支持香江府衙「果斷採取一切必要手段，強力遏制打擊各種違法暴力行為和恐怖主義行徑」，這是在明確敦促和要求香江府衙、林鄭月娥不可再以任何藉口對止暴制亂「手下留情」、「網開一面」、「挑三揀四」甚至「裝模作樣」、「陽奉陰違」。

事實上，現有的香港法律有的是「止暴制亂」的工具，然而五個多月來，香江府衙不是故意不用，就是一再錯失良機，等到用時早已不管用；受到香港輿情和朝廷責問時，他們還大把理由為此開脫，文過飾非。如此這般，「一切必要手段」都成了「不必要」，「果斷」要求都成了拖拖拉拉馬後炮，「強力遏制打擊」更是五個月來不見蹤影或是成了「癢癢撓」。香港的法治秩序、社會穩定、人民安危已到存亡之秋，香江府衙若再不能使用一切手段，強力「止暴制亂」，那就必須朝廷出手了。