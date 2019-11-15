「感時花濺淚，恨別鳥驚心。」外地大學生紛紛逃離香港，部分內地大學生更要由水警輪接送撤離，這種場面本應只會出現於戰亂時代，日本侵佔香港期間，就有大批滯港文化人由東江縱隊掩護撤往內地。沒想到時光倒流，八十年後的今天竟然重現烽火連天、爭相逃亡的場景，這到底是甚麼鬼世道！

也許這就是反對派所說的「光復」，他們將香港「光復」回暗無天日的年代，還聲稱為港人爭取民主自由，簡直恬不知恥。最不可思議的是，黑色暴亂愈演愈烈，黑衣暴徒正在摧毀香港、摧毀大學，但仍有不少無知群眾為暴徒拍手叫好，甚至充當幫兇，而這些無知群眾恰恰就是黑色暴亂的最大受害者。香港人成為自己的掘墓人而不自知，才是最可悲的事。

可以斷言，經此摧殘之後，整個香港固然將一蹶不振，香港的大學更將一落千丈。正如有人指出，這些年香港各間大學主要依靠來自內地的優秀學生支撐，以及由海外學成歸來的內地學者任教，才能維持較高的教學質素和國際排名，但隨着內地優秀學生和學者紛紛逃離，外地學生也望而卻步，香港的大學僅剩一個空架子，憑甚麼與人競爭？憑甚麼維持國際排名？

與其濫竽充數，不如精而簡之。過去香港只有兩間大學，大學生堪稱精英中的精英，現在大學增至八間，門檻大大降低，以致泥沙俱下，許多大學生質素低劣，粗鄙不堪。大學變質變味，由培育人才的學術殿堂淪為培養暴徒的罪惡淵藪，還有甚麼存在價值？港府花費巨額金錢供養戴妖之流的黑心教師、資助攬炒香港的暴徒學生，不是跟納稅人開玩笑嗎？美國有調查顯示，四成受訪年輕人認為沒有必要讀大學，擁有高中學歷已足夠。這不是沒有道理，尤其在香港這種反智社會，學歷愈高的人往往愈野蠻，所以根本不必設立這麼多大學，甚至不必設立這麼多中學。