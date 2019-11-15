這星期示威暴潮大家的焦點都放在中大校園戰場，警方說法是有人從橋上掟雜物危及吐露港車輛，需要執法，要進入中大時遇到黑衣暴徒頑強抵抗，雙方爆發激戰。警方暫時撤退，星期三中大學生會向高院申請臨時禁制令，要求禁止警方在沒有搜查令之下進入中大校園及濫用武器對待，案件出動了泛民主派的星級大狀上庭，可是最終敗訴，法官拒絕批出禁制令。網上立刻掀起責罵聲音，疾呼司法不公、法治已死云云，甚至某些討論區有人大呼要對法庭作出不利的動作，沙田裁判法院隨即遭放火焚燒。

暴徒無法無天的程度，已經沒法再自圓其說。泛民不是常把三權分立及法治當擋箭牌，說要捍衞香港的核心價值嗎？以往多次把政治事件帶到法院解決，所以會出現覆核王之類的人物，試圖利用司法手段去拖行政機關後腿。要知打官司是沒有寫包單的，這是人所共知的常識，有時會輸得一敗塗地，最重要是願賭服輸。如果一早覺得法庭不公平的話，又何須大費周章申請禁制令呢？

反對派作出的種種反應實在是醜態畢露，自摑嘴巴，輸打贏要。這幫人支持暴徒四處破壞，視法律如無物，刑毀當作裝修，傷人戲稱私了，本身已經在踐踏法治。他們提出的所謂五大訴求，其中一項是特赦所有涉及暴動案件的疑犯，換句話說，犯了法，希望行政機關放生。暴徒才是真正破壞法治的人，可以想像當將來一連串暴動案件在法庭審理的時候，他們為救夥伴，必定會想盡辦法影響裁決。若果法庭判決對他們不利，到時恐怕不只是裝修這樣簡單。

很多示威者是被佔中行動違法達義的邪說洗腦，心裏面根本不尊重法律，到現在為了與警方抗衡，又想借用法官之手，世事哪會有這麼便宜。新一代年輕人未知世途險惡，確實是太天真，難怪會被牛鬼蛇神利用而自己猶在夢中。