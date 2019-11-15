近日發生的中文大學二號橋大戰，不少評論批評警方不應進入大學校園，有人批評警方無理強攻中大校園，學生只是頑強抵抗，誓死保衞校園；有人號召中大校友回母校，共同保衞校園；也有人拍攝到中大校園有濃煙直湧天空，嘲笑大學校園變成烽火台。

這次爭持的焦點是二號橋，二號橋是校園內一向比較偏僻、少人踏足的地方，主要作用是連接中大校園和科學園，供車輛來往進出，大家不會特別注意。這次二號橋成為雙方的爭持點，完全是因為二號橋居高臨下，橫跨東鐵及吐露港公路，具戰略性。

東鐵是連接九龍與新界北區的主要集體運輸系統，鐵路北面連接深圳，可達內地其他省份。吐露港公路除了連接九龍與新界北區外，也連接文錦渡、皇崗和沙頭角三個口岸，內地供港的食物大部分是經這三個口岸來港，再運送香港各區。

如果有不法分子佔據了中大二號橋這段道路，就可以從橋上拋擲物件下去，切斷東鐵運行，堵塞連接新界北部與九龍市區的吐露港公路。如果拋擲的物件擊中高速來往的東鐵列車或汽車，可能發生交通意外，甚至釀成重大傷亡。這解釋了為何黑衣人要佔據二號橋，事實上他們在周二上午亦曾經從橋上拋擲物件下去東鐵路軌和吐露港公路，幸好未造成重大交通意外，但列車和汽車來往已受到影響，鐵路公路都被封閉。

明顯地，警方是扮演被動角色，發生擲物堵路後才來驅趕清場，當天上午成功清場後隨即撤走，只不過下午人群再度聚集，再發生擲物堵路，又再來清場。

部分中大學生勾結黑衣人佔據中大校園，到處設置路障，破壞校園，又到二號橋擲物堵路，惹來警方清場，才是當天大衝突的主要原因。如果黑衣人只是在校園內破壞，只要校方不報警，警方也不會來干預。

我看這次衝突，問題主要出在學生和校方。黑衣人如果不去二號橋擲物堵路，警察便不會到來。學生竟然囤積大量汽油彈與警方大戰，用弓箭點火射向警察，都顯示他們根本是有備而戰。當晚警方撤退後，黑衣人依然留在二號橋上擲物堵路，以致東鐵和吐露港公路交通翌日全面中斷，可見他們目的不在保衞校園，而在破壞主要交通幹線。

如果校方不希望警察進入校園，便應負起維持校園治安和秩序的責任。他們今次任由黑衣人在校園肆虐，校園道路被堵未見清理，有學生遭受欺凌不聞不問，黑衣人留在二號橋擲物堵路破壞主要公共交通幹線未見制止。自己管理不善，又拒絕警方協助，這些管理人到底打算讓中大怎樣淪落下去？