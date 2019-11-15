警方早前帶同警犬執法，被動保人士及暴徒批評為虐犬，皆因催淚煙可能對狗隻有害云云。連動物生命都看得這麼重的人，即使不是愛心爆棚，最低限度也不可能視人命如草芥吧。詎料又是這一班人，暴力「私了」無日無之，將人打成血人視作等閒，最近甚至發展至淋人油再放火燒，復用磚頭襲擊別人頭部，導致最少兩人命危，喪心病狂，泯滅人性，莫過於此。

這些口口聲聲爭取民主自由公義的「社會未來主人翁」，平時連小動物也呵護備至，竟然能對活生生的人動手，令人難以置信。網上時有虐待動物影片，將貓狗用磚打、用火燒，「社會未來主人翁」肯定不能忍受，為何可以容忍將同一套殘酷虐殺方式施展在人的身上？就僅僅因為政見不同，就可以將殺人放火的行為合理化？這是哪門子的民主自由公義？

別搪塞一句「我不贊成暴力」或「唔係我郁手、唔關我事」就以為撇清關係，正正因為有太多心盲眼瞎的縱暴愚民，對暴徒一切毫無人性的殘暴手段視若無睹，才會令暴力變本加厲。更可怕的是，有些支持者雖然不是親自動手，但幸災樂禍，拍手叫好，多麼冷血的說話也吐得出口，這種人同暴徒只是一百步和五十步的分別，動手者固然是殺人兇手，支持者同樣是幫兇。

隨着暴力滑向恐怖主義的深淵，市民沒有出門自由，商戶沒有經商自由，連人身安全也飽受威脅。很明顯，現在的香港不是由港府管治，而是由暴徒統治，他們要燒那裏就燒那裏，要拆那裏就拆那裏，話封路就封路，話打人就打人，殺人也非新鮮事，連警察也阻止不了，到底這種恐怖日子還要持續多久？

港府已經報廢，靠他們不可能止暴制亂，中央要槍有槍，要導彈有導彈，要法律有法律，為何仍然見死不救？反對派和暴徒當北京是紙老虎，愛國愛港的市民則寒了心，這就是中央所謂的全面管治權？