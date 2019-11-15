五個多月來，反修例運動逐漸由和平走向暴力，愈趨橫蠻，他們要發起罷工、罷課、罷市，擔心響應者不多，就索性堵馬路、砸巴士、毀列車，務求全港一起停擺。但不少人的頭腦被蒙蔽，暴民政治竟然有市場，支持反對派者仍多，「勇武」分子自然有恃無恐。

特區管治班子坐困愁城，一籌莫展，但憑三萬警力似乎不濟事。日前，本欄提到天運剛柔相推的道理，如今是流行「打大佬」的年代，強者經常會惹人厭，就算警隊再增人手，多添強弓硬弩，要是民心不服，一時間也是莫之奈何。事到如今，警隊無論做甚麼，在不少市民心目中都是錯的；相反，裝出一副弱小形象的抗爭者，再做更多非法行為，很多人也會認為是對的，這就是一個黑白顛倒的年代。

故面對當前困局，不能一味使強，要寬猛相濟，懂得「弱者道之用」的道理。天運既加持於弱者一方，你就將對方變成強者、變成「大佬」，自己則以弱為用。

道路阻塞了，不一定每次都要用催淚彈開路，然後大隊人馬呼嘯而來。我們可以發動一場「請你讓路」運動，邀請民間團體，組織熱心的市民自行到路上清理雜物，也歡迎年長、年少的人自願參與，讓他們擔當一些輕力、簡單的工作便是。

目前，有市民已嘗試自行開路，但規模不大，應該有計劃地組織起來。行動時要盡量克制、守禮，不要與人爭執，他們堵了，我們就去清理，他們不讓清理，就馬上停下來，罵不還口，默默等對方離開後再動手。

能以愚公移山的精神、以弱勝強的智慧，相信問題便漸漸可解。這是沒辦法之中的辦法，既然政府無能，追求社會穩定的市民惟有設法自救。更無奈的，是這年頭人心愚昧，支持暴徒的人不少，只有用最大誠意，加上水磨功夫，才有望讓廣大民意逆轉。