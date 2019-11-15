「艱險我奮進，困乏我多情」是錢穆時代的新亞精神，然而，中文大學已經不是昔日「坐起恭敬，言必先信，行必中正」的中大，它已變質變味變成「暴大」，淪為「兵工廠」！

網上流傳兩段短片，分別顯示大批黑衣人疑於大學校園範圍內，不斷用水樽灌油製作懷疑汽油彈，另有黑衣人手持鑽地機或鐵錘，撬起及敲打地面磚塊，令現場恍如汽油彈和磚塊工場。警方稱，暴徒周二在全港投擲逾四百枚汽油彈，單在中大就有數百枚，絕對係過去五個月以來最嚴峻及最多的一天，更有人用弓箭及信號彈攻擊警察，質疑大學變成「兵工廠」。看來，「艱險我投彈，困乏我射箭」，中大已「一戰揚名」！

記者所見，中大經過連日激戰，大學基建損毀嚴重，多條道路地磚被挖走用來築「城牆」，學生製造射程遠至三十米嘅「投石機」拋出汽油彈，又有無數雨傘及竹枝運到現場；衝突重地「二號橋」有大批示威者留守，不斷加強防禦，前線示威者表明，有信心物資足夠堅守陣地一周！厲害了，中大生！不，中大戰士！要是你們生於抗日戰爭時期，日本鬼子一定有得震冇得瞓！

鑑於蔓延全港的烈火暴行持續升溫，中大已決定提早結束學期，其他院校不是繼續停課，就是改以網上教學。事實上，各大專院校紛紛失控，大學「教無能」使不少人感到無奈，老朽早前詰問：我們還需要大學嗎？有論者甚至認為提早結束學期，不如索性解散埋，此亦對本港大專教育失敗之「放棄」論，哀莫大於心死也。中大逾百公頃的美麗校園，背山面海，風景靚絕；大學，不是用來做學問、研究學術、培養人才的重鎮，如今竟淪為「兵工廠」，確實令人氣餒！

警方數字指反修例風暴至今拘逾四千人，約一千五百人係學生，約八百五十人係大專生。政府投下咁多資源，培養咁多暴徒，解散大學，老朽投贊成一票！